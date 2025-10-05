Bihar Elections 2025: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया ऐलान, अगर AIMIM भी गौ रक्षा की बात करेगी, तो हम उसके साथ हैं

पटना: जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार को शिवहर में कहा कि हम उसके साथ हैं जो गौ रक्षा की बात करेगा, चाहे वह कोई भी दल या संगठन क्यों न हो। अगर एआईएमआईएम भी गौ रक्षा की बात करेगी, तो हम उसके साथ हैं।अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौ माता किसी जाति, पंथ या पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की पहचान हैं। जो लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, वे अपने घोषणा पत्र में गौ रक्षा का मुद्दा क्यों नहीं शामिल करते? इससे परहेज क्यों है?

उन्होंने कहा कि जो गौ माता का नाम लेकर राजनीति करते हैं, वे वास्तव में गौ सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, यह देश को जानना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा कि उनकी निष्ठा किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि गौ माता और सनातन धर्म से है। उन्होंने कहा की हम न तो किसी पार्टी के खिलाफ हैं, न किसी पार्टी के पक्ष में। लेकिन जो गौ की बात करेगा, वह हमारा साथी है। गौ माता भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की आधारशिला हैं। उनकी रक्षा पूरे राष्ट्र का कर्तव्य है।

बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। इसी सिलसिले में वह बिहार के विभिन्न इलाकों का दौरा कर मतदाता बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

