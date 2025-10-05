Bihar Elections 2025: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया ऐलान, अगर AIMIM भी गौ रक्षा की बात करेगी, तो हम उसके साथ हैं

By एस पी सिन्हा | Updated: October 5, 2025 20:50 IST2025-10-05T20:50:29+5:302025-10-05T20:50:35+5:30

ेस्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया।

Bihar Elections 2025: Swami Avimukteshwaranand Saraswati announced that if AIMIM also talks about cow protection, we will support it | Bihar Elections 2025: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया ऐलान, अगर AIMIM भी गौ रक्षा की बात करेगी, तो हम उसके साथ हैं

Bihar Elections 2025: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया ऐलान, अगर AIMIM भी गौ रक्षा की बात करेगी, तो हम उसके साथ हैं

पटना: जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार को शिवहर में कहा कि हम उसके साथ हैं जो गौ रक्षा की बात करेगा, चाहे वह कोई भी दल या संगठन क्यों न हो। अगर एआईएमआईएम भी गौ रक्षा की बात करेगी, तो हम उसके साथ हैं।अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौ माता किसी जाति, पंथ या पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की पहचान हैं। जो लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, वे अपने घोषणा पत्र में गौ रक्षा का मुद्दा क्यों नहीं शामिल करते? इससे परहेज क्यों है?

उन्होंने कहा कि जो गौ माता का नाम लेकर राजनीति करते हैं, वे वास्तव में गौ सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, यह देश को जानना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा कि उनकी निष्ठा किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि गौ माता और सनातन धर्म से है। उन्होंने कहा की हम न तो किसी पार्टी के खिलाफ हैं, न किसी पार्टी के पक्ष में। लेकिन जो गौ की बात करेगा, वह हमारा साथी है। गौ माता भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की आधारशिला हैं। उनकी रक्षा पूरे राष्ट्र का कर्तव्य है।

बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। इसी सिलसिले में वह बिहार के विभिन्न इलाकों का दौरा कर मतदाता बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

Web Title: Bihar Elections 2025: Swami Avimukteshwaranand Saraswati announced that if AIMIM also talks about cow protection, we will support it

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025AIMIMBiharAsaduddin Owaisiबिहार विधानसभा चुनाव 2025एआईएमआईएमबिहारअसदुद्दीन ओवैसी