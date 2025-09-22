Bihar Elections 2025: पीएम मोदी 29 सितंबर को एक बार फिर आ रहे हैं बिहार दौरे पर, करेंगे पटना मेट्रो का उद्घाटन, चुनावी साल में होगा यह आठवां और अंतिम दौरा

बता दें कि चुनावी साल में पीएम मोदी लगातार बिहार दौरे पर हैं। हाल ही में 15 सितंबर को पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया जिले से प्रदेश को बड़ी सौगात दी थी। वहीं अब 29 सितंबर को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। 

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। चुनावी साल में यह पीएम मोदी का आठवां दौरा होगा। बता दें कि चुनावी साल में पीएम मोदी लगातार बिहार दौरे पर हैं। हाल ही में 15 सितंबर को पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया जिले से प्रदेश को बड़ी सौगात दी थी। वहीं अब 29 सितंबर को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। 

पटना मेट्रो का संचालन फिलहाल तीन स्टेशनों के बीच शुरू किया जाएगा। जिसे बाद में धीरे-धीरे विस्तार दिया जाएगा। पटना में कुल पांच मेट्रो स्टेशन तैयार हैं न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी। पहले चरण में इनमें से तीन स्टेशनों पर मेट्रो दौड़ेगी। तीन कोच वाली मेट्रो की फिनिशिंग पूरी हो चुकी है। 

इसके साथ ही तीन एलिवेटेड स्टेशन और एक डिपो संचालन के लिए तैयार हैं। पहले चरण में  न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल, भूतनाथ तीन स्टेशनों पर मेट्रो दौड़ेगी। एक कोच में लगभग 300 यात्रियों की क्षमता होगी, यानी तीन कोच वाली मेट्रो में एक साथ करीब 900 लोग यात्रा कर सकेंगे। हर बोगी में 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं। आपात स्थिति में यात्री रेड बटन दबाकर सीधे ड्राइवर से संपर्क कर पाएंगे। 

मेट्रो सेवा शुरू होने से पटना में यातायात का दबाव कम होगा, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों को तेज, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन का विकल्प मिलेगा, जिससे निजी वाहनों, बसों और ऑटो पर निर्भरता घटेगी। सुरक्षा को लेकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बीसैप) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को एंट्री प्वाइंट पर ही जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्क्रीनिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह आखिरी दौरा हो सकता है। पटना मेट्रो के बाद किसी भी समय चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनावी साल में पीएम मोदी पहली बार 24 फरवरी को बिहार दौरे आए थे, इस दौरान पीएम ने भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की थी। इसके बाद 24 अप्रैल को मधुबनी से 13,480 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। 

29 मई को पटना एयरपोर्ट और एनटीपीसी बिजली परियोजना का शुभारंभ करने आए। फिर 20 जून को सीवान से 5,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। 18 जुलाई को मोतिहारी से 7,217 करोड़ रुपये की योजनाओं का तोहफा दिया। 22 अगस्त को गया से हजारों करोड़ की सौगात दी थी। वहीं 15 सितंबर को पीएम आखिरी बार पूर्णिया आए थे, जहां उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।

