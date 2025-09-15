Bihar Elections 2025: पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर बिहार की पहचान को 'खतरा' बनाने का आरोप लगाया, कहा- घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे

पूर्णिया: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार देश से सभी घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी। उन्होंने दोनों पार्टियों पर बिहार की 'अस्मिता को खतरे में डालने' का आरोप लगाया। पूर्णिया में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राजद-कांग्रेस के शासन में बिहार को बहुत नुकसान हुआ है।

अपने भाषण में, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस और राजद बिहार के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे बेवजह के मुद्दे उठाते रहते हैं। हालाँकि, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता, खासकर महिलाएं, आगामी विधानसभा चुनावों में इन दोनों को करारा जवाब देंगी।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कांग्रेस और राजद ने न केवल बिहार के सम्मान, बल्कि बिहार की अस्मिता को भी खतरे में डाल दिया है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण एक बड़ा जनसांख्यिकीय संकट पैदा हो गया है। बिहार, बंगाल, असम और कई राज्यों के लोग अपनी बहनों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इसीलिए मैंने लाल किले से जनसांख्यिकी मिशन का ऐलान किया है। लेकिन वोट बैंक के लिए कांग्रेस, राजद और उसके तंत्र के लोग घुसपैठियों की वकालत करने, उन्हें बचाने और बेशर्मी से नारे लगाने और विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएँ निकालने में व्यस्त हैं।"

'राजद और कांग्रेस को सिर्फ़ अपने परिवारों की चिंता'

पूर्णिया में अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस के नेता सिर्फ़ अपने परिवारों की चिंता करते हैं, जबकि वह 'सबका साथ, सबका विश्वास' में विश्वास करते हैं। जीएसटी सुधारों पर अपनी सरकार के फ़ैसले के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 'काफी' कमी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फ़ैसला इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें लोगों की 'बचत' की चिंता है।

उन्होंने कहा, "यहाँ आई मेरी माताओं और बहनों, मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि जीएसटी में कमी से रसोई का ख़र्च बहुत कम होने वाला है। टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू से लेकर घी और कई खाने-पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएँगी।" उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ग़रीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

