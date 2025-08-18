Bihar Elections 2025: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा- 2005 से अब तक जितने भी काम हुए हैं, क्या वे सब नकल हैं?
By एस पी सिन्हा | Updated: August 18, 2025 16:58 IST2025-08-18T16:58:14+5:302025-08-18T16:58:21+5:30
निशांत कुमार ने कहा कि अब हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हमने जातिगत जनगणना कराई। हमलोग 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख का मदद देंगे।
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सोमवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में नीतीश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा हाल के दिनों में की गई घोषणाओं को भी दोहराते हुए कहा कि मेरे पिताजी ने 2005 से बिहार में लगातार काम किया है। हम लोगों ने 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था, जिसे पूरा किया। निशांत कुमार ने कहा कि अब हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हमने जातिगत जनगणना कराई। हमलोग 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख का मदद देंगे।
निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी जी कहते हैं कि ये नकलची सरकार है। लेकिन 2005 से अब तक जितने भी काम हुए हैं, क्या वे सब नकल हैं? मेरे पिता जी नकल नहीं, काम करते हैं। जनता ने भी बार-बार इसे महसूस किया है। इसलिए 2025 में भी जनता फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को आरोप लगाने से पहले जमीन पर हुए कामों को देखना चाहिए। जब इतने सालों से सरकार ने सड़कों, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम किया है, तो इसे नकल कैसे कहा जा सकता है?”
निशांत कुमार ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने बढ़ाई, 125 यूनिट फ्री बिजली दी, युवा आयोग का गठन किया। मानदेय बढ़ाया। आप लोग हर सेक्टर में देख लीजिए, विकास हो रहा है। निशांत ने साफ कहा कि बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार ने उनके लिए कितना काम किया है। विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है, लेकिन विकास के मामले में कोई ठोस विकल्प नहीं देता।
वहीं राहुल गांधी को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजने को लेकर निशांत कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग का मामला है वो देख लेगा। हम कानून और नियम में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं या क्या यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। लेकिन अंतिम फैसला जनता करती है।