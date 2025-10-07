Bihar Elections 2025: एनडीए सीट बंटवारे की घोषणा 2-3 दिन में, भाजपा नेताओं ने चिराग से की बातचीत

By रुस्तम राणा | Updated: October 7, 2025 19:26 IST2025-10-07T19:26:48+5:302025-10-07T19:26:48+5:30

भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मंगलवार दोपहर नई दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ बैठक की और उनकी मांगों पर चर्चा की।

Bihar Elections 2025: NDA seat-sharing to be announced in 2-3 days, BJP leaders hold talks with Chirag | Bihar Elections 2025: एनडीए सीट बंटवारे की घोषणा 2-3 दिन में, भाजपा नेताओं ने चिराग से की बातचीत

Bihar Elections 2025: एनडीए सीट बंटवारे की घोषणा 2-3 दिन में, भाजपा नेताओं ने चिराग से की बातचीत

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं, ऐसे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा सीटों के बंटवारे की अंतिम घोषणा में अभी दो-तीन दिन और लगेंगे। रविवार को पटना में गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक के बाद, भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मंगलवार दोपहर नई दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ बैठक की और उनकी मांगों पर चर्चा की। करीब एक घंटे तक चली बैठक में बिहार के मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे।

बैठक से परिचित लोजपा (रालोद) नेताओं ने संकेत दिया कि पार्टी बिहार चुनाव में 45 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जबकि भाजपा केवल 20-25 सीटें देने को तैयार है। चिराग पासवान ने मांग की है कि पार्टी को उसके जीते हुए पाँचों लोकसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में कम से कम दो विधानसभा सीटें आवंटित की जाएँ। भाजपा नेताओं ने पासवान को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर पार्टी स्तर पर चर्चा की जाएगी और जल्द ही उन्हें जवाब दिया जाएगा। मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच एक और बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे पर अंतिम सहमति बन सकती है।

लोगों ने बताया कि बैठक में न केवल सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा हुई, बल्कि बिहार चुनाव के माहौल और संभावित चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भाजपा नेताओं ने बताया कि चिराग बुधवार को अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने खगड़िया जाएँगे। एक भाजपा नेता ने कहा, "इसलिए, गुरुवार तक सीट बंटवारे के अंतिम चरण तक पहुँचने की संभावना बहुत कम है।" उम्मीद है कि एनडीए पटना में ही सीट बंटवारे की घोषणा करेगा।

लोजपा (रालोद) के एक नेता ने बताया कि चिराग ने अपने दो भरोसेमंद नेताओं के लिए ब्रह्मपुर और गोविंदगंज सीटें भी मांगी हैं - ब्रह्मपुर सीट उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के लिए। 2020 के चुनाव में एनडीए ने यह सीट विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को दी थी। लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े पांडे 30,035 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। एनडीए खेमे से वीआईपी उम्मीदवार जयराज चौधरी तीसरे स्थान पर रहे, जबकि राजद ने यह सीट जीती। इसी तरह, चिराग अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज सीट चाहते हैं। यह सीट वर्तमान में भाजपा के पास है। 2020 में, तिवारी ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ा था और 31,300 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे।

मांझी की मांग

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा-सेक्युलर (HAM-S) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी कम से कम 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मांझी ने कहा, "हर क्षेत्रीय पार्टी की राज्य स्तरीय पार्टी बनने की आकांक्षा होती है।" हालांकि, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, भाजपा ने उन्हें 10 सीटों की पेशकश की है और इनमें से सात सीटों की पहचान भी कर ली है।

Web Title: Bihar Elections 2025: NDA seat-sharing to be announced in 2-3 days, BJP leaders hold talks with Chirag

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025NDABJPChirag Paswanबिहार विधानसभा चुनाव 2025राष्ट्रीय रक्षा अकादमीचिराग पासवान