Bihar Elections 2025: एनडीए सीट बंटवारे और टिकटों की घोषणा होगी रविवार को, जानें किसके खाते में कितनी सीटें

पटना: आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे और टिकटों की घोषणा रविवार को की जाएगी, यह जानकारी राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार को दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने राज्य में एनडीए के घटक दलों में असंतोष की अटकलों को खारिज कर दिया।

जायसवाल ने कहा, "एनडीए में सब कुछ ठीक है... सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची जल्द ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय की जाएगी, जो रविवार सुबह 11 बजे सीटों के बंटवारे और टिकटों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएँ करेगा।"

कुशवाहा ने एनडीए में असंतोष की अटकलों को खारिज किया

इससे पहले, एनडीए के घटक राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी असंतोष की अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक एक्स पोस्ट में कहा, "अफ़वाहों पर ध्यान न दें। बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। रुकिए...! मुझे नहीं पता कि मीडिया में ख़बरें कैसे फैलाई जा रही हैं। अगर कोई ख़बरें फैला रहा है, तो यह धोखा है, विश्वासघात है।"

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पहले कहा था कि वह "अनुरोध कर रहे हैं, दावा नहीं कर रहे हैं" कि उनके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) को सम्मानजनक संख्या में सीटें दी जाएँ, अन्यथा पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी।

चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 25 और सीटें माँगीं

एक अन्य केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जो पहले लगभग 20-22 सीटों पर समझौता कर चुकी थी, अब कथित तौर पर कम से कम 25 और सीटें माँग रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

मांझी ने कहा था, "अगर आगामी विधानसभा चुनावों में हमें कम से कम 15 सीटें नहीं दी गईं, तो यह मेरे और मेरी पार्टी के लिए अपमानजनक होगा। अगर हमें 15 सीटें मिलती हैं, तो हम आसानी से कम से कम 8-9 सीटें जीत सकते हैं और एक मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाएँगे।"

स्थापना के 10 साल बाद भी, हम एक गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी बनी हुई है। "मैं लंबे समय से एनडीए की मदद कर रहा हूँ। इसलिए, मैं एनडीए नेताओं से अनुरोध कर रहा हूँ, कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। अगर हमें सम्मानजनक संख्या में सीटें नहीं मिलती हैं, तो मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ना पसंद करेगी।"

मांझी ने कहा, "लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि अगर हम चुनाव नहीं भी लड़ते हैं, तो भी हमारी पार्टी आगामी चुनावों में एनडीए सहयोगियों के लिए काम करती रहेगी"।

जद(यू), भाजपा के 102 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना

एनडीए के सूत्रों के अनुसार, बड़े सहयोगी दल जद(यू) और भाजपा के क्रमशः 102 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। लोजपा (रामविलास), जो पहले लगभग 20-22 सीटों पर समझौता कर चुकी थी, अब कम से कम 25 और सीटों की माँग कर रही है। वहीं लोजपा (आरवी) के वरिष्ठ नेताओं का मानना ​​है कि पार्टी को कम से कम 45 सीटें मिलनी चाहिए।

