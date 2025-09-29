Bihar Elections 2025: जदयू ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर लगाया अतिपिछड़ा और दलित विरोधी होने का आरोप
By एस पी सिन्हा | Updated: September 29, 2025 15:26 IST2025-09-29T15:26:37+5:302025-09-29T15:26:37+5:30
पटना: बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लगाए गए आरोपों पर जदयू ने तीखा पलटवार किया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान पार्षद नीरज कुमार ने सोमवार को पटना स्थित जदयू कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे अतिपिछड़ा और दलित विरोधी हैं।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राजद और तेजस्वी यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने वाले लोग हैं। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान करने की राजनीतिक परंपरा के वाहक हैं।
उन्होंने कहा कि राजद की रैली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव को ‘जननायक’ कहलवाना, कर्पूरी ठाकुर का अपमान है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था। नीरज कुमार ने याद दिलाया कि लालू यादव ने कहा था, “जननायक कर्पूरी ठाकुर जीप पर चढ़ने लायक नहीं हैं। तेजस्वी यादव आज उसी राजनीतिक परंपरा के वाहक हैं।
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को न तो अर्थशास्त्र की समझ है और न ही योजनाओं की समीक्षा का अधिकार। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि पब्लिक डोमेन में बोलने से पहले कुछ पढ़ लीजिए, नहीं तो राजनीतिक एक्सीडेंट हो जाएगा।
उन्होंने तेजस्वी के उस दावे को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार का कमिटेड एक्सपेंडिचर दो लाख करोड़ रुपये है। नीरज ने स्पष्ट किया कि बिहार का कमिटेड एक्सपेंडिचर मात्र 1.08 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी तो वित्त मंत्री सिद्दीकी को देनी चाहिए थी, लेकिन तेजस्वी यादव अल्पसंख्यक समाज के नेता की भूमिका भी खुद निभाना चाहते हैं।
उन्होंने सवाल किया कि अगर पीएम और सीएम ने 7 लाख 8 हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है, तो तेजस्वी ने इस आंकड़े का आकलन कैसे किया? बिहार की जीडीपी 10 लाख करोड़ की है, और जनहित की योजनाएं राज्य की वित्तीय क्षमता और केंद्र सरकार के संसाधनों से निर्धारित होती हैं, न कि किसी के अनुमान से। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश सरकार पर नकल करने के आरोप पर नीरज कुमार ने कहा कि 420 आदमी की नकल कौन करेगा?
उनका इशारा तेजस्वी और उनके परिवार की कथित कानूनी मामलों की ओर था। जब अदालत में भ्रष्टाचार के मामलों में पेशी के दौरान तेजस्वी यादव का नाम पुकारा जाता है, तो बिहार शर्मसार होता है। ऐसे नेता को राज्य की व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि इनका असली विजन छह बीघा जमीन पटना में और पूरे बिहार में संपत्ति हासिल करना है, न कि राज्य का विकास करना। नीरज ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर को उस वक्त अपमानित किया था जब उन्होंने सदन में आने के लिए गाड़ी भेजने की मांग की थी, और उन्हें जीप के बजाय रिक्शे से आने को कहा गया था।
वहीं, आज यही लोग उन्हें भारत रत्न दिलवाने का श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खाते में जननायक का सम्मान है, और इनके खाते में अपमान। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जननायक बताकर ये लोग कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं।