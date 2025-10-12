बिहार चुनाव 2025: '14 नवंबर को बनेगी महागठबंधन की सरकार, दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी यादव ने किया दावा
By एस पी सिन्हा | Updated: October 12, 2025 15:53 IST2025-10-12T15:52:49+5:302025-10-12T15:53:16+5:30
दिल्ली में लालू यादव और तेजस्वी यादव का कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात होना तय है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे।
पटना: बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एक बार फिर दावा किया कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को बिहार की जनता बेरोजगारी मिटाएगी। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सब कुछ ठीक है।
बता दें कि दिल्ली में लालू यादव और तेजस्वी यादव का कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात होना तय है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सीट बंटवारे को लेकर सभी बातों को फाइनल करेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो सकता है। हालांकि सियासी दौरे को छोड़ एक और अहम कारण को लेकर लालू परिवार दिल्ली गया है।
दरअसल, कल यानी 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी होनी है। जानकारी अनुसार कल कोर्ट इस मामले में अहम फैसला ले सकता है। ‘लैंड फॉर जॉब’ मामला उस समय का है जब लालू यादव 2004 से 2009 तक केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे।
आरोप है कि इस दौरान कई लोगों को रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियां देने के बदले उनसे संपत्तियां और जमीन अपने या अपने परिवार के नाम पर ट्रांसफर करवाई गईं। सीबीआई की जांच में कहा गया है कि ये जमीनें बाज़ार दर से बेहद कम कीमतों पर ली गईं, जो कथित रूप से भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाती हैं।