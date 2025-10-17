Bihar Elections 2025: कांग्रेस सांसद ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा बनाने की पुष्टि की, सीट बंटवारे पर चल रही है बात

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है, लेकिन गठबंधन भाजपा-जद(यू) गठबंधन के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नज़दीक आते ही, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है, लेकिन गठबंधन भाजपा-जद(यू) गठबंधन के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंह ने कहा, "तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं। सीटों का बंटवारा हो रहा है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।"

कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर जल्द स्पष्टता की वकालत की

अखिलेश सिंह के साथ, कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी विपक्षी गठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का समर्थन किया। अनवर ने कहा, "मुझे लगता है कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है," और उन्होंने महागठबंधन और एनडीए दोनों से अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों को तुरंत स्पष्ट करने का आग्रह किया। विपक्ष ने तेजस्वी यादव पर सहमति बना ली है, वहीं एनडीए ने दोहराया है कि बिहार चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उसका चेहरा बने रहेंगे।

सीट बंटवारे को लेकर विवाद से महागठबंधन में तनाव

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की पुष्टि के बावजूद, गठबंधन को सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने गुरुवार देर रात 48 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, लेकिन सहयोगियों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

अनवर ने विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) प्रमुख मुकेश सहनी के असंतोष को स्वीकार किया, जो कथित तौर पर प्रस्तावित सीट बंटवारे के फॉर्मूले से नाराज़ थे। अनवर ने कहा, "वह नाराज़ है। मुझे लगता है कि हमसे भी गलती हुई। हमारे पास काफ़ी समय था, और चीज़ें पहले ही तय हो जानी चाहिए थीं।" 

चुनाव की तारीखें और नतीजों की घोषणा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाने हैं।
 

