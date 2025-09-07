Bihar Elections 2025: चुनाव में जीत की संभावना वाले ही उम्मीदवारों को भाजपा देगी टिकट, करीब 1300 संभावित प्रत्याशियों का किया जाएगा स्कैनिंग

पटना:बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे से पहले ही भाजपा अपनी नई रणनीति तैयार करने लगी है। भाजपा में प्रत्याशियों का चयन कैसे होगा, इसको लेकर एक मूल मंत्र तैयार किया गया है। इसके तहत टिकट उसी प्रत्याशी को मिलेगा जिसकी जीतने की संभावनाएं अधिक होगी। सूत्रों की मानें तो भाजपा ने इस बार 2020 की तुलना में 30 फीसदी अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। बताया जा रहा है कि भाजपा एक सीट के लिए 3 उम्मीदवारों का चयन करेगी। जिनमे से एक को टिकट मिलेगा।

सूत्रों के अनुसार भाजपा करीब 1300 संभावित प्रत्याशियों की स्कैनिंग करेगी। हर सीट पर 11 से 13 दावेदारों के नाम पर विचार होगा। उनमें से 3 नामों की फाइल दिल्ली भेजी जाएगी और अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। पहले प्रत्याशियों की लोकप्रियता का आकलन किया जाएगा कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्याशियों की पहचान कितनी है। जिसके बाद फीडबैक संग्रह किया जाएगा जो मतदाताओं, समाजसेवियों और संगठन से राय से होगा। स्थानीय नेतृत्व की सहमति ली जाएगी। विधानसभा प्रभारी और जिलाध्यक्ष की राय से उम्मीदवारों का चयन होगा। प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाएगी। जिसके बाद संभावित नामों की सूची दिल्ली भेजा जाएगा।

इसके साथ ही सर्वे रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें पिछले चुनावों के आंकड़े और जीत-हार का अंतर होगा। 5 साल का आकलन किया जाएगा काम, लोकप्रियता और वरिष्ठ नेताओं की राय पर प्रत्याशियों का चयन होगा। जाति समीकरण और जीतने की संभावना पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश स्तर से जो नाम दिल्ली भेजे जाएंगे, उनमें यह स्पष्ट करना होगा कि प्रत्याशी को टिकट क्यों मिलना चाहिए।

साथ ही संबंधित विधानसभा की जातिगत समीकरण और सामाजिक संरचना की रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। प्रत्याशी का बायोडाटा अनिवार्य होगा, जिसमें नाम, अनुभव, संगठनात्मक जिम्मेदारियां और क्षेत्र में काम का उल्लेख करना होगा। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बूथ और प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर चुका है।

बताया जा रहा है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता घर-घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। पेंशन बढ़ोतरी, रोजगार, 125 यूनिट फ्री बिजली, आयुष्मान कार्ड और किसान निधि जैसी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर समाजसेवियों, मुखियाओं और स्थानीय प्रभावशाली लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। नुक्कड़ सभाओं और बाजार बैठकों के जरिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है।

