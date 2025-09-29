Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें अगले हफ्ते घोषित होने की संभावना, अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को

Bihar Assembly Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग अगले हफ़्ते बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी, जो मंगलवार, 30 सितंबर को होने की उम्मीद है।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण का मतदान अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के बाद होने की संभावना है। छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी, जिसका अर्थ है कि बिहार चुनाव अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होंगे।

इस बीच, बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ विधानसभा उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा कम से कम 470 पर्यवेक्षकों को तैनात किया जा रहा है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की एक ब्रीफिंग 3 अक्टूबर को होने की उम्मीद है।

मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी होने की संभावना

पीटीआई की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित की जाएगी। यह मतदाता सूची राज्य में 22 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समापन के बाद जारी की गई है।

मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और 1 सितंबर तक व्यक्तियों और राजनीतिक दलों द्वारा "दावों और आपत्तियों" के लिए खुली थी। मसौदा सूची में कुल 7.24 करोड़ मतदाता सूचीबद्ध थे। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के कारण विपक्षी राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच विवाद छिड़ गया।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोप के नेतृत्व में, कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि बिहार एसआईआर करोड़ों वास्तविक नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगा। हालाँकि, चुनाव आयोग ने अगस्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दावों का जवाब दिया और कहा कि वह किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से बाहर नहीं रहने देगा।

बिहार में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होने वाला है। 2020 के चुनाव के बाद, बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 125 सीटें थीं, जिनमें भाजपा के 74, जदयू के 43, हम (सेक्युलर) के 4 और दो निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन शामिल था।

विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक को 110 सीटें मिलीं, जिसमें राजद के 75 विधायक सबसे आगे थे, उसके बाद कांग्रेस के 19, भाकपा (माले)-लिबरेशन के 12, माकपा और भाकपा के दो-दो विधायक थे।

Web Title: Bihar Elections 2025: Bihar Assembly election dates likely to be announced next week, final voter list on September 30