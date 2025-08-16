Bihar Elections 2025: चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने उद्योग लगाने वालों को विशेष पैकेज देने का किया ऐलान, कहा- उद्योगों के लिए दी जाएगी मुफ्त में जमीन

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक से बढ़कर महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा करते जा रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग लगाने वालों को कई सुविधाएं देने की बात कही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन देने की बात कही थी। इस संबंध में उन्होंने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर उद्योग लगाने वालों को विशेष पैकेज देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया है। सरकार अब निजी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी।

सरकार की ओर से उन उद्यमियों को विशेष सुविधाएं दी जाएगी। हालांकि ये सुविधा अगले 6 महीने तक उद्योगों लगाने वाले उद्यमियों को ही मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में उनकी सरकार 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी।

बता दें कि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के दिन गांधी मैदान से भी किया था। उन्होंने लिखा है कि 2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।

राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत- 1. कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जी॰एस॰टी॰ के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। 2. उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। 3.उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। 4.यह सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी।

इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो।

हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आई है जिसे सियासी रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। नीतीश सरकार का यह कदम युवाओं और उद्यमियों को लुभाने का प्रयास है। जानकारों का मानना है कि यह योजना बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है, बशर्ते इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। वहीं, विपक्ष इसे ‘चुनावी जुमला’ बता रहा है।

