Bihar chunav 2025: अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान, फाइनल मतदाता सूची जारी करने के बाद आयोग लेगा फैसला
By एस पी सिन्हा | Updated: September 4, 2025 16:39 IST2025-09-04T16:39:51+5:302025-09-04T16:39:51+5:30
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग 30 सितंबर को मतदाता सूची प्रकाशित करेगी। एसआईआर के बाद अपडेट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही बिहार विधानसभा का चुनाव का ऐलान होगा।
पटना:बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इसकी तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग 30 सितंबर को मतदाता सूची प्रकाशित करेगी। एसआईआर के बाद अपडेट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही बिहार विधानसभा का चुनाव का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक, फाइनल मतदाता सूची जारी करने के बाद निर्वाचन आयोग अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान कर सकता है। दीपावली, छठ के बाद चुनाव कराया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार, बिहार विधानसभा के चुनाव दो से तीन चरण में हो सकते हैं। 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच तीन चरणों में चुनाव कराया सकता है। वहीं 20 नवंबर से पहले ही रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। बता दें कि बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 2020 में भी अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव संपन्न कराए गए थे।
चुनाव तीन चरणों में ही कराया गया था। उस समय अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर 2020 को हुआ था और नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। इस बार भी इसी पैटर्न को दोहराया जा सकता है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले बिहार में पूरे चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची का प्रकाशन पूरा कर लिया है और अब चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।
माना जा रहा है कि चुनाव आयोग धार्मिक त्योहारों के बाद ही चुनाव की तारीखें तय करेगा। इसलिए दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद चुनाव की घोषणा होगी, जबकि मतदान की तारीखें छठ पूजा के बाद रखी जाएंगी। वहीं, राजनीतिक दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं।
पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। सभी दलों के द्वारा अपने-अपने उम्मीदवार की संभावित सूची पर अंदर ही अंदर मंथन का दौर भी तेज कर दिया गया है। गठबंधन दलों के भीतर सीटों के तालमेल पर भी मंथन का गति तेज कर दिया गया है।