Bihar Elections 2025: "जन सुराज के 3 उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया गया", पीके ने भाजपा पर लगाया उसके उम्मीदवारों को तोड़ने का आरोप

पटना: बिहर विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच मंगलवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी जनसुराज के उम्मीदवारों को तोड़ने में लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक दबाव और साजिश के तहत जनसुराज के कई उम्मीदवारों को नामांकन करने या चुनाव से हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पीके ने कहा कि पिछले चार दिनों में जनसुराज के तीन उम्मीदवारों के नामांकन पर रोक या वापसी हुई है और इसके पीछे सत्ता पक्ष का सीधा हस्तक्षेप है।

उन्होंने कहा कि बिहार में एक अप्रत्याशित घटना घट रही है। बीते वर्षों में विधायकों की खरीद-फरोख्त देखी गई थी, अब उम्मीदवारों को नामांकन तक नहीं करने दिया जा रहा है। भाजपा को महागठबंधन से नहीं, बल्कि जनसुराज से डर लग रहा है। पीके ने दावा किया कि दानापुर, ब्रह्मपुर (बक्सर) और गोपालगंज में जनसुराज के प्रत्याशियों पर दबाव डाला गया। दानापुर में जनसुराज के प्रत्याशी मुकुल साह का नामांकन नहीं हो सका।

उन्होंने आरोप लगाया कि उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह और बिहार भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पटना में मौजूद थे। बक्सर के ब्रह्मपुर सीट से जनसुराज प्रत्याशी डॉ. सत्यप्रकाश तिवारी ने प्रचार करने के बाद नामांकन वापस ले लिया। पीके ने आरोप लगाया कि उनके घर जाकर भाजपा नेताओं ने दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में डॉ. शशि शेखर सिन्हा को भी धमकी देकर नामांकन वापस लेने को कहा गया।

पीके ने कहा कि ऐसी ही साजिश सूरत में भी की गई थी, जहां सभी विपक्षी प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। बिहार में भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। पीके ने कहा कि जनसुराज के 240 उम्मीदवार अभी भी मैदान में हैं और किसी भी दबाव से पीछे हटने वाले नहीं हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुराज किसी भी गठबंधन या पार्टी को समर्थन नहीं देगा। पीए ने कहा कि 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिहार के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। पीके ने कहा कि छठ पर्व के बाद वे भ्रष्टाचार और सत्ता के अंदरूनी खेल को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे।

उन्होंने कुम्हरार के प्रत्याशी केसी सिन्हा को “दबाव के बावजूद डटे रहने” के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि जनसुराज का आंदोलन किसी के इशारे पर नहीं, जनता की ताकत पर चल रहा है। बता दें, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने इस बार राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 240 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

