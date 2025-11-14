Bihar Election Results 2025: "अप्पू और पप्पू बिना सोचे-समझे उन्माद का माहौल फैलाते हैं", मतगणना के बीच विजय सिन्हा ने महागठबंधन पर साधा निशाना

Bihar Election Results 2025: बिहार में आज 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जा रही है जिसमें शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे चल रही है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री और लखीसराय सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर अपने सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "जिसका अनुमान था, अब वही परिणाम में बदल रहा है। बिहार की जनता ने मोदी और नीतीश कुमार पर जो भरोसा जताया है, वह देश को एक नई दिशा देगा।"

#WATCH | Lakhisarai: Bihar Assembly Election Results | Deputy CM and BJP candidate from the Lakhisarai seat Vijay Kumar Sinha says, "What was anticipated is now turning into results. The trust that the people of Bihar have placed in Modi and Nitish Kumar will give the country a… pic.twitter.com/MhWnt03vnW — ANI (@ANI) November 14, 2025

विजय सिन्हा ने राज्य में जारी मतगणना के दौरान एनडीए की बढ़त पर कहा, "अप्पू और पप्पू बिना सोचे-समझे उन्माद का माहौल फैलाते हैं, इसलिए कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। हमारे नतीजे एग्ज़िट पोल से भी बेहतर होंगे।"

गौरतलब है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में, सत्तारूढ़ एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे राज्य में सत्ता में वापसी की उसकी स्थिति मज़बूत हो गई है, और नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। शुरुआती मतगणना से संकेत मिलता है कि एनडीए कई प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में आसानी से आगे चल रहा है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन पीछे चल रहा है।

दो चरणों में हुए चुनावों में डाले गए मतों की गिनती 38 जिलों के 46 केंद्रों पर सुबह 8 बजे शुरू हुई। बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में हुए 243 सदस्यीय विधानसभा चुनावों में 67.13 प्रतिशत का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया था। कुल 7.45 करोड़ मतदाता 2,616 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने के पात्र थे।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और कांग्रेस पार्टी बिहार में महत्वपूर्ण दल हैं। भाजपा, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड (जदयू), चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जबकि राजद, कांग्रेस, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और वामपंथी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।

