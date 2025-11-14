Bihar Election Result 2025: "टाइगर अभी जिंदा है", नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम! नतीजे आने से पहले ही जीत का पोस्टर वायरल

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनावों की आज मतगणना हो रही है। एक तरफ चुनाव आयोग वोटों की गिनती में जुटा हुआ है तो वहीं नतीजे आने से पहले ही जनता दल (यूनाइटेड) ने जीत का दम भर दिया है। पटना के 1 अणे मार्ग स्थित सीएम आवास के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्पित एक पोस्टर देखा गया, जिसमें 'टाइगर अभी जिंदा है' शीर्षक दिया गया है। पोस्टर में सभी धार्मिक समुदायों को चुनावों में जेडी(यू) को दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया।

दिलचस्प है कि पार्टी ने जीत से पहले ही जीत का दावा करते हुए पोस्टर में जनता को धन्यवाद दिया है।

पोस्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं की नीतीश कुमार को चौथी बार बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखने की इच्छा को दर्शाया गया है। इसी तरह का एक पोस्टर पटना में भी लगाया गया, जिसमें उन्हें समाज के हाशिये पर रहने वालों सहित सभी समुदायों का "रक्षक" बताया गया है।

इस बीच, सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होते ही सीएम आवास के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना जिले में आदर्श आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है, जिला प्रशासन के एक बयान में गुरुवार को कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, पटना ने आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे जिले में विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

शुरुआती रुझानों में क्या हाल

2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 53 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन 29 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहा है।

जन सुराज पार्टी ने भी दो सीटों पर बढ़त बना ली है। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। अधिकारियों ने डाक मतपत्रों की गिनती शुरू कर दी ज़्यादातर एग्ज़िट पोल एनडीए की आसान जीत का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि कुछ महागठबंधन को जीतते हुए दिखा रहे हैं।

चुनाव आयोग के आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार, 6 और 11 नवंबर को हुए दो चरणों के मतदान में 2,616 उम्मीदवारों और 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और किसी ने भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान की माँग नहीं की। मुख्य मुकाबला जेडी(यू)-बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच है, जिसमें पहली बार चुनाव लड़ रहे जन सुराज तीसरे खिलाड़ी हैं।

Web Title: Bihar Election Results 2025 live Tiger abhi zinda hai Nitish Kumar will be CM again Victory poster goes viral even before the results are out