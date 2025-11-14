Bihar Election Result 2025: बिहार में नीतीश-BJP का जादू बरकरार, महागठबंधन के हाथ खाली; जानें 5 बड़ी वजह

Bihar Election Result 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के मतों की गणना में अब धीरे-धीरे यह साफ हो रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। सुबह आठ बजे से शुरू गिनती में आधा दिन निकल गया है और एनडीए बढ़त बनाते हुए बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश और पीएम मोदी का जादू बिहार में बरकरार है जिसने चुनाव का रुख मोड़ दिया है।

बिहार में नीतीश की सत्ता वापसी की कुछ बड़ी वजह बताई जा रही है जिसमें से एक मुख्यमंत्री द्वारा 1.3 करोड़ महिलाओं के लिए 10,000 रुपये की योजना ने उनके महिला मतदाता आधार को मज़बूत किया और रिकॉर्ड 71 प्रतिशत से ज़्यादा महिला मतदाताओं को वोट देने में योगदान दिया, चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री के 'कट्टा, दुनाली, रंगदारी' के शब्दों ने मतदाताओं को उस जंगल राज की याद दिला दी जो राजद के वापस आने पर बिहार में फिर से आ जाएगा। बिहार में मोदी की लोकप्रियता ने लोगों के मन में इस संदेश को मज़बूत करने में मदद की।

1- मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इन दोनों संदेशों ने मिलकर मतदाताओं, खासकर महिला मतदाताओं को एनडीए में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए राजी किया। 10,000 रुपये उनके बैंक खातों में पहुँच जाने के बाद, महिलाओं ने तेजस्वी यादव के इस वादे पर भरोसा करने के बजाय नीतीश कुमार पर अपना विश्वास और मज़बूत कर लिया कि अगर वे जीतते हैं तो उन्हें 2500 रुपये प्रति माह देंगे।

2- एनडीए के लिए एक और उपलब्धि यह रही कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ़्त बिजली दी गई - जो उन गाँवों में एक बड़ा बदलाव साबित हुई जहाँ लोगों को बिजली के बिल के रूप में कुछ भी नहीं देना पड़ता था। "हमारे गाँव में तो भैंस भी पंखे के नीचे सोती है।"

3- सबसे अहम नीतीश कुमार ने 1.2 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी। बिहार के वरिष्ठ नागरिकों ने इसे अपने समकालीन नीतीश कुमार की ओर से एक बड़ा तोहफ़ा माना और मुख्यमंत्री की कमज़ोर मानसिक क्षमता की सारी बातें धरी की धरी रह गईं। नीतीश कुमार एक 'बुद्धिमान, वरिष्ठ नेता' के रूप में लोगों के बीच फिर से लोकप्रिय हो गए, जिनके प्रति लोगों में गहरी सद्भावना थी।

हालाँकि, बेरोज़गारी की स्थिति को लेकर एनडीए के साथ ज़मीनी स्तर पर कुछ नाखुशी ज़रूर थी, जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार पिछले दो दशकों में प्रभावी ढंग से हल नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों ने नीतीश द्वारा महिलाओं के लिए 10,000 रुपये की सहायता, मुफ़्त बिजली योजना और वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी को बेरोज़गारी के मुद्दे का जवाब माना, जो विपक्ष का एक बड़ा हथियार था।

4- महागठबंधन ने कुछ महीने पहले चुनाव प्रचार में एक बड़ी गलती भी की थी - जब उसने एनडीए शासन में अराजकता के मुद्दे से अपना ध्यान हटाकर एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया था। जुलाई में पटना के बीचों-बीच उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या ने बिहार को झकझोर कर रख दिया था और एनडीए सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने राज्य भर में 'वोट अधिकार यात्रा' के साथ महागठबंधन का ध्यान एसआईआर मुद्दे पर केंद्रित कर दिया। चुनाव आते-आते एसआईआर मुद्दा अपनी प्रासंगिकता खो चुका था और जब ईवीएम का बटन दबाने का समय आया, तो मतदाताओं के बीच 'वोट चोरी' की चर्चा लगभग बंद हो गई।

5- पीछे मुड़कर देखें तो, एनडीए शासन में कथित अराजकता से अपना ध्यान एसआईआर मुद्दे पर केंद्रित करना महागठबंधन की एक बड़ी रणनीतिक भूल थी। यह चुनाव नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ा मौका है, जिन्होंने 2020 के चुनाव से अपने स्ट्राइक रेट में सुधार किया है, जब उनकी पार्टी ने 2005 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन किया था - 115 सीटों पर लड़ी गई सीटों में से केवल 43 पर जीत हासिल की थी। इस बार, जेडीयू ने जिन 101 सीटों पर चुनाव लड़ा है, उनमें से आधी से ज़्यादा सीटें जीतती दिख रही है।

नीतीश कुमार की बेहतर स्ट्राइक रेट उनकी पार्टी के नारे '25 से 30, फिर नीतीश' (2025 से 2030 तक, यह फिर से नीतीश कुमार होंगे) के बाद एक बयान है - यह सवाल दृढ़ता से तय करता है कि कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे और वास्तव में 'बिहार के बादशाह' होंगे।

