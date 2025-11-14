Bihar Election Result 2025: बिहार में का बा, जनता ने कहा- नीतीशे कुमार बा?, NDA महासुनामी, 243 सीट में से 195 पर आगे

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 14, 2025 13:28 IST2025-11-14T12:51:37+5:302025-11-14T13:28:55+5:30

Bihar Election Result 2025: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 30वें साझेदारी सम्‍मेलन 2025 को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा किसी अन्य नेता को लोगों का पूर्ण विश्वास प्राप्त नहीं है।

विशाखापत्तनमः बिहार में का बा, जनता ने कहा- नीतीशे कुमार बा?, NDA महासुनामी है। 243 सीट में से 195 पर आगे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों से संकेत मिलता है कि पूर्वी राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 200 सीटें जीत सकता है। विशाखापत्तनम में दो दिवसीय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 30वें साझेदारी सम्‍मेलन 2025 को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा किसी अन्य नेता को लोगों का पूर्ण विश्वास प्राप्त नहीं है।

नायडू ने कहा, "मैं आपको बिहार चुनाव के बारे में बता रहा हूं। पिछली बार राजग ने जीत हासिल की थी। हमने जीत दर्ज की है और इस समय अभी तक राजग 190 सीटों पर आगे चल रहा है। वे जीतने जा रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन के खत्म होने तक वे लगभग 200 सीटें जीत जाएंगे।

यह दर्शाता है कि जनता नरेन्द्र मोदी जी के साथ है।" नायडू ने आगे कहा कि भारत व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा स्थान होगा जबकि आंध्र प्रदेश यहां निवेश का प्रवेशद्वार है। केंद्र में राजग सरकार द्वारा लाए गए सुधारों को सूचीबद्ध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सदी प्रधानमंत्री मोदी की है।

