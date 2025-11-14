Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव में कौन जीता और कौन हारा, विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट लाइव अपडेट

LIVE

By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 04:16 IST2025-11-14T04:16:49+5:302025-11-14T04:16:49+5:30

Bihar Election Result LIVE: राजग में जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) शामिल हैं। वहीं, महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वाम दल, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) शामिल हैं।

Bihar Election Result 2025 Live Bihar Chunav ka Result Counting kaun jeeta kaun haara nda rjd jdu seats counting updates | Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव में कौन जीता और कौन हारा, विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव में कौन जीता और कौन हारा, विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट लाइव अपडेट

HighlightsBihar Election Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव में कौन जीता और कौन हारा, विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट लाइव अपडेट

Bihar Chunav ka Result Counting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सबसे पहले देखने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें, यहां हम बिहार चुनाव की मतगणना का लाइव अपडेट शेयर करते रहेंगे, फिलहाल लगभग सभी एग्जिट पोल ने जनता दल (यूनाइटेड) और भाजपा के गठबंधन राजग की बड़ी जीत का अनुमान लगाया है। तेजस्वी यादव ने इन अनुमानों को खारिज करते हुए कहा है कि महागठबंधन “बड़ी बहुमत” से सरकार बनाएगा। राजग में जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) शामिल हैं। वहीं, महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वाम दल, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) शामिल हैं। दोनों गठबंधनों की ओर से मैदान में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, राजद के तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार शामिल हैं।

LIVE

Get Latest Updates

English summary :
Bihar Election Result 2025 Live Bihar Chunav ka Result Counting kaun jeeta kaun haara nda rjd jdu seats counting updates


Web Title: Bihar Election Result 2025 Live Bihar Chunav ka Result Counting kaun jeeta kaun haara nda rjd jdu seats counting updates

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025BiharBJPNDARJDJDUCongressTejashwi YadavNitish Kumarबिहार विधानसभा चुनाव 2025बिहारराष्ट्रीय रक्षा अकादमीआरजेडीजेडीयूकांग्रेसतेजस्वी यादवनीतीश कुमार