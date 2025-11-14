Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव में कौन जीता और कौन हारा, विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट लाइव अपडेट
By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 04:16 IST2025-11-14T04:16:49+5:302025-11-14T04:16:49+5:30
Bihar Chunav ka Result Counting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सबसे पहले देखने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें, यहां हम बिहार चुनाव की मतगणना का लाइव अपडेट शेयर करते रहेंगे, फिलहाल लगभग सभी एग्जिट पोल ने जनता दल (यूनाइटेड) और भाजपा के गठबंधन राजग की बड़ी जीत का अनुमान लगाया है। तेजस्वी यादव ने इन अनुमानों को खारिज करते हुए कहा है कि महागठबंधन “बड़ी बहुमत” से सरकार बनाएगा। राजग में जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) शामिल हैं। वहीं, महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वाम दल, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) शामिल हैं। दोनों गठबंधनों की ओर से मैदान में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, राजद के तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार शामिल हैं।
#WATCH | पटना: बिहार JDU अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर कहा, "राजद के लोगों की मानसिकता बेनकाब हो रही है। इस तरह के भड़काऊ बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोकतंत्र की जननी बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार चल रही है... बिहार… pic.twitter.com/g9EWm837Ye— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2025
#WATCH | लखीसराय: बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने राजद नेता सुनील कुमार सिंहा के बयान पर कहा, "जंगलराज की पाठशाला में पढ़ने वाले इन लोगों ने आराजकता का ज्ञान प्राप्त किया और अब उस अराजकता को ये लोग गुंडाराज में परिवर्तित करने… pic.twitter.com/PrBQfHOQSe— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2025
#WATCH | पटना: बिहार सरकार में मंत्री हरि साहनी ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर कहा, "केवल राजनीति करने के लिए, पद पाने के लिए इतना अमंगल विचार भी जिन लोगों के मन में आता हो, आप समझ सकते हैं कि उनकी विचारधारा क्या है... उन्हें पता नहीं है कि दुनिया में राजनीति के चाणक्य… pic.twitter.com/1VHGFJmwiw— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2025
