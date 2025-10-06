Bihar election 2025 dates: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे होगा, चुनाव आयोग ने दी जानकारी
By रुस्तम राणा | Updated: October 6, 2025 11:06 IST2025-10-06T11:06:45+5:302025-10-06T11:06:45+5:30
आज की घोषणा से पहले, चुनाव आयोग ने भाजपा, जद(यू), राजद, कांग्रेस, भाकपा(माले), आप और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और चुनाव कार्यक्रम पर उनके सुझाव मांगे।
Bihar Election 2025 dates: चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आज शाम 4 बजे की जाएगी। यह घोषणा राज्य में चुनाव तैयारियों की दो दिवसीय व्यापक समीक्षा के बाद की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ सप्ताहांत में पटना में कई बैठकें कीं और स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था, रसद और प्रवर्तन तैयारियों का आकलन किया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "हम बिहार में पारदर्शी, समावेशी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।" समीक्षा में चुनाव योजना के हर पहलू को शामिल किया गया—ईवीएम प्रबंधन, मतदान केंद्रों को युक्तिसंगत बनाना, चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण से लेकर कानून-व्यवस्था और मतदाता जागरूकता अभियानों तक। जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं पर कड़ी नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करें।
आज की घोषणा से पहले, चुनाव आयोग ने भाजपा, जद(यू), राजद, कांग्रेस, भाकपा(माले), आप और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और चुनाव कार्यक्रम पर उनके सुझाव मांगे। कई दलों ने आयोग से बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार छठ पूजा के बाद चुनाव कराने का आग्रह किया ताकि मतदान प्रतिशत अधिकतम हो सके।
जद(यू) बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्टी ने त्योहार के तुरंत बाद एक चरण में मतदान कराने का अनुरोध किया था ताकि प्रवासी मतदाता अपने घर लौटकर मतदान कर सकें। भाजपा ने भी इस मांग को दोहराया और मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए एक या दो चरणों में चुनाव कराने और संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की।
2020 के पिछले विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के कुछ ही दिनों बाद कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो गया, जिससे घोषणा का रास्ता साफ हो गया।
आगामी चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। 243 सदस्यीय विधानसभा में, एनडीए के पास वर्तमान में 131 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं।