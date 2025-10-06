Bihar Election 2025: 243 सीट पर 2 चरण में वोटिंग, 6-11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना, जानिए मुख्य बातें

Bihar Election 2025: बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएं हैं; 14 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल सकेंगे। 

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। 243 सीट पर 2 चरण में वोट पड़ेंगे। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीट पर मतदान कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि पूर्ण पारदर्शी तरीके से होने वाले ये चुनाव सबसे अच्छे चुनाव परिलक्षित हों, ऐसी आयोग की मंशा है। 

   

ईवीएम में उम्मीदवारों की तस्वीर रंगीन होगी और क्रम संख्या का फॉन्ट बड़ा होगा। आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग के अनुरूप और पारदर्शिता के लिहाज से तय किया है कि मतगणना में ईवीएम के अंतिम दो दौर से पहले डाक मतपत्रों की गिनती करना अनिवार्य होगा। बिहार का कोई भी मतदाता कोई शिकायत होने पर ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से बीएलओ से संपर्क कर उनसे बात कर सकता है, मतदाता 243 ईआरओ और पटना में सीईओ से भी संपर्क कर सकते हैं।

बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएं हैं; 14 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल सकेंगे। बिहार चुनाव में मतदाताओं और उम्मीदवारों को किसी तरह की धमकी की कोई गुंजाइश नहीं, एजेंसियों को हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिहार में 14,000 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं, राज्य में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में नई व्यवस्था के तहत मतदाता मतदान कक्ष के ठीक बाहर अपने मोबाइल फोन जमा करा सकते हैं और मतदान करने के बाद वापस ले सकते हैं।

