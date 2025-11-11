Bihar Election 2025: बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज, जानें प्रमुख सीटें और सबकुछ

Bihar Election 2025: बिहार में आज, 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। जिसमें मतदाता शेष विधानसभा सीटों के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे। यह महत्वपूर्ण चरण ज़ोरदार प्रचार अभियान के बाद आता है और बिहार की अगली सरकार चुनने की प्रक्रिया का समापन करता है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर, 2025 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बिहार के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है।

शाम 5 बजे तक लाइन में लगने वाले मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि सभी को मतदान में भाग लेने का अवसर मिले। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना 14 नवंबर, 2025 को होगी। परिणाम तय करेंगे कि बिहार में अगली सरकार कौन बनाएगा।

सीटों और जिलों की संख्या

इस चरण में 243 विधानसभा सीटों में से कुल 122 पर मतदान होगा। ये निर्वाचन क्षेत्र 20 जिलों में फैले हैं और इनमें 101 सामान्य सीटें, 19 अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित और 2 अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। पहले चरण में हुई भारी भागीदारी को देखते हुए, मतदान प्रतिशत जबरदस्त रहने की उम्मीद है।

उम्मीदवार और मतदाता

इस चरण में 1,302 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 136 महिलाएँ शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए मतदाताओं की संख्या लगभग 3.7 करोड़ है, जिसमें लगभग 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिलाएँ मतदान के पात्र हैं। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को समायोजित करने के लिए, 45,399 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सुरक्षा और व्यवस्थाएँ

भारत निर्वाचन आयोग ने सुचारू और निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं। पूरे राज्य में CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 से अधिक कंपनियाँ तैनात की गई हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान गतिविधियों की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था है और मतदाताओं को अपने स्मार्टफोन मतदान कक्षों के बाहर जमा करने होंगे।

प्रमुख तिथियां और परिणाम

मतदान तिथि: 11 नवंबर, 2025

परिणाम घोषणा: 14 नवंबर, 2025

विधानसभा का कार्यकाल समाप्त: 22 नवंबर, 2025

ये चुनाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल के समापन के बाद अगले पाँच वर्षों के लिए बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देंगे।

मतदाता की पहचान 12 वैध फोटो दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके सिद्ध की जा सकती है, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या पासपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आधार का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, हालाँकि नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं।

सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए वेबकास्टिंग और पर्यवेक्षक निगरानी जैसे उन्नत सुरक्षा और तकनीकी उपाय शामिल किए गए हैं।

Web Title: Bihar Election 2025 Second phase of voting in Bihar today know key seats and everything