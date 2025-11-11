Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: 12 बजे तक 35 प्रतिशत मतदान?, लाइन में लगे लोग, जमकर कर रहे वोटिंग

Highlights Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: मताधिकार का प्रयोग करने और नया मतदान रिकॉर्ड बनाने का आग्रह किया। Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: कई मंत्रियों समेत 1,302 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा।

पटनाः बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच दोपहर 12 बजे तक 35 प्रतिशत मतदान हुआ है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "पूरे बिहार में उत्सव का माहौल है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास की बयार में मतदाता मतदान कर रहे हैं। फिर से एक बार NDA की सरकार बनाने के लिए यहां के मतदाता ने ठान लिया है। पूरे बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है। पूरे बिहार के मतदाता इसका मन बना लिए हैं।" JDU सांसद संजय झा ने द्वितीय चरण के मतदान पर कहा, "आज अंतिम चरण का चुनाव है। लोग देख रहे हैं कि मतदाताओं में कितना उत्साह है वोट डालने के लिए , जो सबसे अच्छी बात है। बिहार में सुशासन, शांति और विकास के लिए बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं... यह बहुत सकारात्मक संकेत है।

बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी… — Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2025

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक 35.00 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, किशनगंज जिले में सबसे अधिक 34.74 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि मधुबनी जिले का मतदान सबसे कम 28.66 प्रतिशत रहा। दूसरे चरण में कई जिलों से मतदान जारी है।

जिनमें किशनगंज में 34.74 प्रतिशत, गया जी में 34.07 प्रतिशत और जमुई में 33.69 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ है। अन्य जिलों जैसे पूर्णिया, बांकुड़ा, और औरंगाबाद में भी तीस प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। चुनावी प्रक्रिया में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार मतदान की निगरानी की जा रही है।

इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के आठ सदस्यों समेत कुल 1,302 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं विधान परिषद के सदस्य हैं और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यह चुनाव उनके लिए किसी जनमत संग्रह से कम नहीं माना जा रहा है।

जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के रूप में वह राज्य की सत्ता में सबसे लंबे समय तक रहने वाले नेता हैं और इस चुनाव में उनकी राजनीतिक विरासत दांव पर है। दूसरे चरण में मतदान वाले जिलों में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं — जिनमें से अधिकतर सीमांचल क्षेत्र में आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है।

यही कारण है कि यह चरण सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन पर भरोसा कर रहा है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन का आरोप है कि विपक्ष "घुसपैठियों को संरक्षण" दे रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे उत्साहपूर्वक मतदान करें और नया रिकॉर्ड बनाएं।

विशेष रूप से अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि वे स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।” नीतीश कुमार ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील की, “मैं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करता हूं।”

राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण में छह नवम्बर को 121 सीटों पर 3.75 करोड़ मतदाताओं में से रिकॉर्ड 65.09 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। राजग और ‘इंडिया’ गठबंधन दोनों ही इसे अपने पक्ष में बताते हैं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि इस बात का संकेत है कि “बिहार की जनता, जो वर्षों से विकल्प की तलाश में थी,

अब उसे हमारे रूप में एक विकल्प मिल गया है।” किशोर को इस चुनाव में ‘एक्स फैक्टर’ माना जा रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया कि “जनता डबल इंजन सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ मंत्र को वोट बटन दबाकर आशीर्वाद दे रही है। ” मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ है और शाम छह बजे तक चलेगा।

