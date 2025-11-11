Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: सुबह 10 बजे तक 16 प्रतिशत मतदान?, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- तोड़ दें रिकॉर्ड
By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 11, 2025 10:49 IST2025-11-11T10:23:00+5:302025-11-11T10:49:19+5:30
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं।
पटनाः बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच सुबह 10 बजे तक 16 प्रतिशत मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान हुआ था। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "पूरे बिहार में उत्सव का माहौल है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास की बयार में मतदाता मतदान कर रहे हैं। फिर से एक बार NDA की सरकार बनाने के लिए यहां के मतदाता ने ठान लिया है। पूरे बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है। पूरे बिहार के मतदाता इसका मन बना लिए हैं।"
JDU सांसद संजय झा ने द्वितीय चरण के मतदान पर कहा, "आज अंतिम चरण का चुनाव है। लोग देख रहे हैं कि मतदाताओं में कितना उत्साह है वोट डालने के लिए , जो सबसे अच्छी बात है। बिहार में सुशासन, शांति और विकास के लिए बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं... यह बहुत सकारात्मक संकेत है।
बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी…— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2025
प्रथम चरण में हमें लग रहा है कि बहुत बड़े मार्जिन से हमारे पक्ष में वोट पड़े हैं..." प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को बिहार के मतदाताओं से राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने और नया मतदान रिकॉर्ड बनाने का आग्रह किया।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, नौ बजे तक गया में सबसे अधिक 15.97 प्रतिशत और मधुबनी में सबसे कम 13.25 प्रतिशत मतदान हुआ। पश्चिम चंपारण, पूर्णिया और किशनगंज समेत कई अन्य जिलों में भी मतदान प्रतिशत 15 से अधिक रहा। पश्चिम चंपारण में 15.04 प्रतिशत, पूर्णिया में 15.54 प्रतिशत, किशनगंज में 15.81 प्रतिशत, गया में 15.97 प्रतिशत और जमुई में 15.77 प्रतिशत मतदान हुआ। कुल मतदान प्रतिशत नौ बजे तक 14.55 प्रतिशत रहा। उल्लेखनीय है कि पहले चरण में सुबह नौ बजे तक कुल 13.13 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस चरण में 122 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है।
Bihar records a brisk voter turnout of 14.55% till 9 am in second phase of assembly polls— ANI Digital (@ani_digital) November 11, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/nuLAgPygfc#BiharElections#BiharElections2025#voterturnoutpic.twitter.com/08dEqdSHcr
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 122 सीट पर मतदान शुरू हो गया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।’’ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीट पर हुए मतदान में 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ था जो अब तक का सर्वाधिक मतदान है।
मतगणना 14 नवंबर को होगी। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के कई मंत्रियों समेत 1,302 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा।