Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: 122 सीट, 1302 प्रत्याशी और 14 को मतगणना, मतदान जारी, पप्पू यादव, तारकिशोर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन ने डाला वोट, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 11, 2025 08:57 IST2025-11-11T08:53:27+5:302025-11-11T08:57:27+5:30

Bihar Election 2025 Phase 2 Voting Live: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए भी शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है।

Bihar Election 2025 Phase 2 Voting Live 122 seats, 1302 candidates counting votes 14th, voting continues Pappu Yadav, Tarekeshwar Prasad Shahnawaz Hussain cast video | Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: 122 सीट, 1302 प्रत्याशी और 14 को मतगणना, मतदान जारी, पप्पू यादव, तारकिशोर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन ने डाला वोट, वीडियो

Bihar Election 2025 Phase 2 Voting Live:

HighlightsBihar Election 2025 Phase 2 Voting Live: मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और यह शाम पांच बजे तक जारी रहेगा।Bihar Election 2025 Phase 2 Voting Live: भाजपा उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद ने राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में अपना वोट डाला। Bihar Election 2025 Phase 2 Voting Live: सुरक्षा व्यवस्था के बीच 122 सीट पर मतदान शुरू हो गया।

पटनाः बिहार में दूसरे एवं अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 122 सीट पर मतदान शुरू हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन और उनकी पत्नी रेणु हुसैन, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री और कटिहार से भाजपा उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद ने राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में अपना वोट डाला। अधिकारी ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और यह शाम पांच बजे तक जारी रहेगा।

 

इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कई मंत्रियों सहित 1,302 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य तय होगा। इसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के छोटे सहयोगी दलों- केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए भी शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है।

 

Web Title: Bihar Election 2025 Phase 2 Voting Live 122 seats, 1302 candidates counting votes 14th, voting continues Pappu Yadav, Tarekeshwar Prasad Shahnawaz Hussain cast video

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025Pappu YadavBiharबिहार विधानसभा चुनाव 2025पप्पू यादवबिहार