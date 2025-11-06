Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी?, मतदान के बीच लालू यादव ने किया पोस्ट

Highlights Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE: Bihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVE:

पटनाःबिहार के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य की 243 सीटों में से 121 पर आज मतदान हो रहा है। राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई शीर्ष नेता इस चरण में चुनावी मैदान में हैं। इस बीच राजद प्रमुख लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तेघरा विधानसभा क्षेत्र के सरकारी सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय, मसनदपुर बिहट में मतदान किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, "बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!"

भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ ​​निरहुआ ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए अपना वोट दीजिए। हम सभी से अपील करेंगे कि मतदान आप सभी का सबसे बड़ा अधिकार है और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर कहा, "बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और वे लोकतंत्र में वोट के महत्व को जानते हैं। मेरा यही अनुरोध है कि भारी मतदान करें और बिहार में विकास की रफ्तार को इसी तरह गति दें...आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक विकसित बिहार बनाने की दिशा में जो काम चल रहा है।

उसे अपने मतदान से गति दें..." राघोपुर से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, "...लालू यादव के समय में इतना ही अगर विकास हुआ था तो तेजस्वी यादव ये बताएं कि उन्होंने राजद-महागठबंधन के पोस्टरों से लालू यादव की तस्वीर को क्यों हटाया?... उन्होंने(तेजस्वी यादव) पिता की फोटो हटा दी, भाई को पार्टी से निकाल दिया, बहनों को अलग-थलग कर दिया, जो परिवार के नहीं हुए वो तेजस्वी यादव बिहार के भी नहीं हो सकते।"

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "जनता उत्साह से वोट कर रही है और आगे भी करती रहेगी... उनके (तेजस्वी यादव) मुख्यमंत्री बनने की कोई उम्मीद नहीं है। इस बार बिहार के नतीजे ऐतिहासिक, प्रभावी और प्रमाणिक होंगे।" राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा, "वह तो फुस्स हो गया; सब कुछ झूठ निकला। वह झूठ बोलने में माहिर हैं।"

बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "RJD के लोगों की मानसिकता अभी भी बूथ कैप्चरिंग की है, लेकिन जनता, मतदाता मालिक हैं। RJD और कांग्रेस अराजकता के प्रतीक हैं और बूथ कैप्चरिंग से बाज नहीं आते... शायद वे भूल गए हैं कि बिहार में सुशासन है और आतंकवाद और उग्रवाद खत्म हो गया है और अब अपराध की बारी है..."

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, "आज लोकतंत्र का महापर्व है, पहले चरण का मतदान हो रहा है, सभी से अपील है कि अपने मुद्दों, अपने बच्चों के भविष्य, रोज़ी-रोटी, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के लिए वोट करें... राहुल गांधी ने सिर्फ़ सवाल नहीं उठाए, उन्होंने सबूत पेश किए... चुनाव आयोग के सामने ये तथ्य रखे गए हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं...वोट चोरी से बनी सरकार कभी ठीक तरह से काम नहीं करेगी..."

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बृहस्पतिवार को राज्य के कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं ‘इंडिया’ गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह नौ बजे तक पहले दो घंटे में कुल 13.13 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सहरसा में सर्वाधिक 15.27 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि बेगूसराय में 14.6 प्रतिशत और मुजफ्फरपुर में 14.38 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह नगर बख्तियारपुर में मतदान करने से पहले सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि नागरिकों का कर्तव्य भी है।” उन्होंने बख्तियारपुर में अपना वोट डाला। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर में मतदान किया। उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं, वे जारी रहने चाहिए। आज जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, वह लंबे प्रयासों का परिणाम है। विकास के लिए वोट करें।” केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लखीसराय में मतदान करने के बाद कहा कि बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान की जांच ‘वोट चोरी’ रोकने के लिए जरूरी है।

उन्होंने कहा, “यह धार्मिक पक्षपात नहीं है... हम पाकिस्तान में नहीं रहते। न बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और न ही यहां शरीया कानून लागू होगा।” राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पटना के वेटरनरी कॉलेज स्थित बूथ पर मतदान किया।

तेजस्वी ने युवाओं से अपील की, “बदलाव लाने के लिए नयी सरकार का गठन करें।” पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी लोगों से “मतदान कर बदलाव लाने” की अपील की और अपने दोनों पुत्रों तेजस्वी तथा तेज प्रताप को सफलता की शुभकामनाएं दीं। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने विश्वास जताया कि “इस बार जनता डबल इंजन की सरकार को पराजित करेगी।”

तेज प्रताप यादव, जो जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और हसनपुर के मौजूदा विधायक हैं, ने भी वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड स्थित बूथ पर मतदान किया। उन्होंने कहा, “बिहार के सभी लोग वोट करें, हर वोट महत्वपूर्ण है।” तेज प्रताप इस बार महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से उन्होंने 2015 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने भी राज्यवासियों से लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा, “मतदान लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी के माध्यम से लोकतंत्र का महान उत्सव मनाया जाता है। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है, इसकी मिट्टी के हर कण में लोकतांत्रिक भावना और समर्पण बसा है।”

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमा) प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने वैशाली में मतदान करने के बाद कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है — ‘पहले मतदान, फिर जलपान’। चुनाव के दिन हमें बाकी सभी कार्य छोड़कर मतदान को प्राथमिकता देनी चाहिए।” राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अपनी पत्नी दीपाली श्रीवास्तव के साथ पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया।

कहा कि “विकसित बिहार के लिए मतदान करें।” गायक से नेता बने राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने सारण जिले के एकमा में मतदान किया, जबकि भाजपा नेता बिखु भाई दलसानिया ने भी सुबह-सुबह मतदान किया। वैशाली जिले में एक प्रत्याशी मतदान केंद्र तक भैंस की सवारी करते हुए पहुंचे और लोगों से भी मतदान की अपील की।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ, जो शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। इस चरण में कुल 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें तेजस्वी यादव और भाजपा के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं।

