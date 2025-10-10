Bihar Election 2025: मिलिए गोपालगंज की भोरे सीट से जन सुराज की ट्रांसजेंडर उम्मीदवार प्रीति किन्नर से

Bihar Election 2025: चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज, जो बिहार में राजनीति में नई एंट्री है, ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार प्रीति किन्नर को नामित करके सुर्खियां बटोरी हैं। जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। जन सुराज ने गोपालगंज जिले के भोरे (सुरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार प्रीति किन्नर को मैदान में उतारा है।

प्रीति का मुकाबला जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार से होने की संभावना है। पिछले विधानसभा चुनावों में, यह सीट राज्य के शिक्षा मंत्री और जेडी(यू) नेता सुनील कुमार ने जीती थी और पार्टी द्वारा उन्हें फिर से मैदान में उतारने की संभावना है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रीति 41 वर्षीय हैं और बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली हैं।

जन सुराज ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि इन 51 उम्मीदवारों में से 11 पिछड़े वर्ग से, 17 अत्यंत पिछड़े वर्ग से, नौ अल्पसंख्यक समुदाय से और बाकी सामान्य वर्ग से हैं। उम्मीदवारों में भोजपुरी गायक रितेश पांडे, पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा और महान समाजवादी नेता दिवंगत कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर शामिल हैं।

प्रमुख उम्मीदवारों में बिहार कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा (दरभंगा), पटना विश्वविद्यालय और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति केसी सिन्हा (जो गणित पर अपनी लोकप्रिय पुस्तकों के लिए अधिक जाने जाते हैं) (कुम्हरार) और भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडे (करगहर) शामिल हैं।

अमित कुमार दास (मुजफ्फरपुर), शशि शेखर सिन्हा (गोपालगंज) और लाल बाबू प्रसाद (ढाका) जैसे कुछ डॉक्टर भी सूची में हैं। अन्य उल्लेखनीय उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जन सुराज नेता आरसीपी सिंह (अस्थावा) की बेटी लता सिंह, जागृति ठाकुर (मोरवा) और वकील और पार्टी नेता वाई वी गिरि (मांझी), तृतीय लिंग समुदाय से प्रीति किन्नर (भोरे) शामिल हैं।

क्या पीके 2025 का बिहार चुनाव लड़ेंगे?

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हालाँकि अभी तक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा नहीं हुई है। सिंह ने कहा, "हम जल्द ही अन्य सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। अगर आपको सूची में किशोर जी का नाम मिलता है, तो वह चुनाव लड़ेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है। किशोर जी 11 अक्टूबर को राघोपुर से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे।" बिहार में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।

