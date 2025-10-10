Bihar Election 2025: मुकेश सहनी की के 20 सीटें मांगने से मुश्किल में महागठबंधन, कांग्रेस ने तेजस्वी को दी चेतावनी

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत में एक बड़ा रोड़ा अटक गया है, क्योंकि प्रमुख सहयोगियों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, राजद नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) प्रमुख मुकेश सहनी के बीच देर रात हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। सहनी कथित तौर पर 20 सीटों से कम की मांग कर रहे हैं, जबकि राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल 12 से 15 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार नहीं हैं।

सीटों के बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस ने राजद से जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने को कहा है और चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वह 13 अक्टूबर से अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर देगी।

कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी आज अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए एक ऑनलाइन बैठक करेगी। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा 11 अक्टूबर को सूची को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। कांग्रेस नेताओं ने संभावित सीट बंटवारे पर आम सहमति के लिए 12 अक्टूबर को अंतिम दिन रखा है, जिसके बाद पार्टी पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना शुरू करने की योजना बना रही है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पटना के लिए रवाना

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी, जो बिहार के एक दिवसीय दौरे पर थे, कल रात राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नहीं मिल पाए।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस अपनी कुछ कमज़ोर सीटों के बदले बिस्फी, बिहारशरीफ और निर्मली जैसी राजद के कब्ज़े वाली कुछ सीटें मांग रही है। हालाँकि, ये सीटें फिलहाल महागठबंधन के छोटे सहयोगियों के पास हैं। दूसरी ओर, राजद चाहता है कि कांग्रेस भागलपुर की कहलगांव सीट छोड़ दे, लेकिन कांग्रेस ऐसा करने को तैयार नहीं है।

राजद वामपंथी दलों से पालीगंज और घोसी (दोनों सीपीआई-एमएल के पास) के साथ-साथ तरारी सहित चार सीटें भी मांग रही है। जवाब में, सीपीआई-एमएल ने इमामगंज सहित राजद की तीन सीटों पर दावा ठोका है। इस बीच, राजद ने सीपीआई से रूपौली सीट मांगी है, जबकि कांग्रेस पिछले चुनाव में सीपीएम के कब्ज़े वाली सीट बछवाड़ा पर नज़र गड़ाए हुए है।

