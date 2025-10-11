Bihar Election 2025: सभी निर्णय चिराग पासवान लेंगे,  सांसद शांभवी चौधरी ने कहा-हमारे पास एक सप्ताह का समय

Highlights Bihar Election 2025: क्या उनकी डिमांड सम्मानपूर्वक मानी गई है। Bihar Election 2025: दोनों पक्षों के बीच सहमति का मार्ग खुल गया है। Bihar Election 2025: कम से कम मुझे मेरे सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।

पटनाः LJP(रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने सीट शेयरिंग पर कहा, "हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वे लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारे सभी सांसदों और पदाधिकारियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है और वह जो भी निर्णय लेंगे वह अंतिम होगा। चूंकि चुनाव हैं, इसलिए चुनाव के दौरान ऐसी बैठकें होती रहती हैं... हमारे पास एक सप्ताह का समय है। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ अच्छी तरह से समन्वित तरीके से हो।" बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझता नजर आ रहा है। भाजपा के द्वारा लोजपा(रा) प्रमुख चिराग पासवान के साथ सीट शेयरिंग फाइनल कर लिए जाने की खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने 23 सीटों पर बात तय हो गयी है। 243 सीट पर दो चरण में मतदान है।

#WATCH | Patna: On seat sharing for Bihar Assembly elections, LJP (Ram Vilas) MP Shambhavi Choudhary says, "Our national president has said that they are continuously discussing and all our MPs and office-bearers have authorised our national president and whatever decision they… pic.twitter.com/NrPiXjIoIS — ANI (@ANI) October 11, 2025

भाजपा नेता सुरेश कुमार शर्मा ने दिल्ली में NDA की बैठक पर कहा, "बिहार के NDA के सभी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी... संभव है कि कल या परसों तक इनकी घोषणा कर दी जाए।" राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, "यह सब काल्पनिक हो सकता है... क्या उनके पास 2-3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की क्षमता है? ये बस लोगों को बहकाने के लिए कपोल कल्पना है..."

#WATCH | Patna: BJP leader Suresh Kumar Sharma, commenting on the NDA meeting in Delhi, says, "There will be discussions on the names of all NDA candidates from Bihar... It is possible that these may be announced by tomorrow or the day after."



On RJD leader Tejashwi Yadav's… pic.twitter.com/lRONmgJUPj — ANI (@ANI) October 11, 2025

चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कल कहा था कि गठबंधन के भीतर सम्मानजनक और सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है। बहुत जल्द सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जाएगी। उनका कहना था कि हम लोग सब चीजें पहले ही क्लियर कर ले रहे हैं। अब केवल अंतिम निर्णय बाकी है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या उनकी डिमांड सम्मानपूर्वक मानी गई है।

तो चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां मेरे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहां कम से कम मुझे मेरे सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि शनिवार तक हर हाल में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जायेगा। वहीं, नित्यानंद राय ने कहा कि जल्द ही सारी बातें फाइनल हो जाएंगी। उन्होंने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति का मार्ग खुल गया है।

