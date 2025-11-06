Bihar Election 2025: आज बिहार में पहले चरण का मतदान, 1314 उम्मीदवारों की किस्मत जनता के हाथ; 18 जिलों में वोटिंग

By अंजली चौहान | Updated: November 6, 2025 07:33 IST2025-11-06T07:31:12+5:302025-11-06T07:33:39+5:30

Bihar Assembly Election 2025: 121 सीटों पर 45,341 मतदान केंद्रों पर 3.75 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण का मतदान 1,314 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेगा।

Bihar Election 2025 live First phase of voting in Bihar today fate of 1314 candidates in hands of the public voting in 18 districts | Bihar Election 2025: आज बिहार में पहले चरण का मतदान, 1314 उम्मीदवारों की किस्मत जनता के हाथ; 18 जिलों में वोटिंग

Bihar Election 2025: आज बिहार में पहले चरण का मतदान, 1314 उम्मीदवारों की किस्मत जनता के हाथ; 18 जिलों में वोटिंग

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। आज बिहार की जनता का दिन है जो फैसला करेंगे कि किसकी सरकार इस बार राज्य में बनेगी। दरअसल, बिहार के कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 121 पर 2025 के राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार, 6 नवंबर को मतदान हो रहा है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन (या महागठबंधन) और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिकोणीय मुकाबला है।

मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे और कुछ जगहों पर शाम 5 बजे समाप्त होगा।

पहले चरण में किसके बीच मुकाबला?

सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन, दोनों द्वारा मैदान में उतारे गए कई प्रमुख उम्मीदवार राज्य भर में उच्च-दांव वाले मुकाबलों में मतदाताओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। इन उम्मीदवारों में भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से, तेजस्वी के भाई तेज प्रताप अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर महुआ से, भाजपा की मैथिली ठाकुर अलीनगर से और जदयू के अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेल में हैं।

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी इस विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी शुरुआत कर रही है, जिससे यह त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है।

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान, राजद के तेजस्वी यादव राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ उनका मुकाबला भाजपा के सतीश कुमार से है, जिन्होंने 2010 में जदयू के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हुए यादव की माँ राबड़ी देवी को इस सीट से हराया था।

आज किन जिलों में मतदान हो रहा है?

गुरुवार को बिहार के 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में मतदान करने वाले अठारह जिलों में पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं।

आज कितने मतदाता मतदान करेंगे?

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 3.75 करोड़ मतदाता मतदान करने के पात्र हैं। मतदान 45,341 मतदान केंद्रों पर होगा, जिनमें से 36,733 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

3.75 करोड़ मतदाताओं में से 10.72 लाख 'नए मतदाता' थे।

बिहार चुनाव 2025 फैक्ट्स

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं-

-आज मतदान कर रहे कुल 1,314 उम्मीदवारों में से 122 महिलाएँ और 1192 पुरुष हैं।

-आज मतदान करने के पात्र कुल 3,75,13,302 मतदाताओं में से 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएँ और 758 तृतीय लिंग के मतदाता हैं।

-कुल 7,37,765 मतदाता 18-19 वर्ष की आयु के हैं और 6,736 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

-कुल 45,341 मतदान केंद्रों में से 36,733 ग्रामीण, 8,608 शहरी, 320 आदर्श मतदान केंद्र, 926 सभी महिलाओं द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र और 107 दिव्यांगजनों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले, राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक वीडियो संदेश साझा किया जिसमें लोगों से "लोकतंत्र, संविधान और मानवता के हित में" मतदान करने का आग्रह किया गया।

उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "मैं सभी मतदाताओं, खासकर पहली बार वोट डालने वाले जेन-जेड, माताओं-बहनों, व्यापारियों, किसानों, दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों, हर आम नागरिक, कोचिंग के ज़रिए नौकरी की तैयारी कर रहे हर छात्र, अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हर मरीज़ और उसके परिवार और बिहार के हर योग्य मतदाता से अपील करना चाहता हूँ कि आप मतदान ज़रूर करें, हर हाल में मतदान ज़रूर करें।"

Web Title: Bihar Election 2025 live First phase of voting in Bihar today fate of 1314 candidates in hands of the public voting in 18 districts

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025Tejashwi YadavBihar BJPJDUNDAबिहार विधानसभा चुनाव 2025तेजस्वी यादवजेडीयूराष्ट्रीय रक्षा अकादमी