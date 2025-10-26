Bihar Election 2025: विधानसभा चुनाव के बीच JDU का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला; जानें वजह
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 26, 2025 11:49 IST2025-10-26T11:48:03+5:302025-10-26T11:49:40+5:30
Bihar Election 2025: जेडी(यू) के प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, निष्कासित सदस्यों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है।
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) ने पार्टी विरोधी गतिविधियां करने और ‘‘इसकी विचारधारा की अवहेलना’’ के आरोप में पूर्व मंत्री सहित 11 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। जद(यू) की प्रदेश इकाई के महासचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा शनिवार शाम जारी बयान में कहा गया कि सभी 11 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी ने पाया कि ये सभी 11 नेता राज्य में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं जिसके बाद पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की।’’
जिन नेताओं को निष्कासित किया गया है, उनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह और सुधर्शन कुमार तथा पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद एवं रणविजय सिंह शामिल हैं। जद(यू) के एक वरिष्ठ नेता ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘ये नेता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे थे। वे हमारी विचारधारा की अवहेलना कर रहे थे।’’
बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होंगे तथा मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।