Bihar Election 2025: बिहार चुनाव कितने चरणों में होगा? चुनाव आयोग दिया जवाब
By रुस्तम राणा | Updated: October 5, 2025 15:26 IST2025-10-05T15:26:46+5:302025-10-05T15:26:46+5:30
Bihar Election 2025: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे, यह सवाल आज पटना में चुनाव आयोग से पूछा गया। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि वह इस पर पक्ष-विपक्ष को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगा। चरणों की संख्या पर एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "हमने राजनीतिक दलों के सुझाव सुने हैं कि कितने चरणों में चुनाव होने चाहिए और चुनाव आयोग जल्द ही इस पर फैसला लेगा। हर चीज़ के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और हम इस पर विचार करेंगे।"
मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में बिहार में प्रतिनिधिमंडल
कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) का एक प्रतिनिधिमंडल आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए दो दिनों के लिए बिहार आया। प्रतिनिधिमंडल में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल थे।
बिहार चुनाव 2025 के मतदान की सही तारीखों की जानकारी भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मिलेगी। और आमतौर पर, आयोग का चुनावी राज्य का दौरा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले ही होता है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसलिए चुनाव उस तारीख से पहले ही होने चाहिए।
2020 में बिहार चुनाव कब हुए थे?
2020 में, बिहार विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के बाद पहला चुनाव था। 2020 के बिहार चुनाव तीन चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को हुए थे। नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 125 निर्वाचित विधायकों के साथ विजयी हुआ, जबकि मुख्य विपक्षी गठबंधन महागठबंधन ने 110 सीटें जीतीं।
इस साल चुनाव कार्यक्रम में त्योहारों को ध्यान में रखा जाएगा। छठ और दिवाली 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच पड़ रहे हैं। इसलिए, चुनाव आयोग उसी के अनुसार तारीखों की घोषणा करेगा।