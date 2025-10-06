Bihar Election 2025 Date: 6 नवंबर को 121 और 11 नवंबर को 122 सीट पर मतदान, 7.42 करोड़ मतदाता करेंगे वोटिंग, जानें मतगणना

October 6, 2025

Bihar Election 2025 Date LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आगामी छह नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा तथा मतगणना 14 नवंबर होगी।

HighlightsBihar Election 2025 Date LIVE: पहले चरण में 121 सीटों और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा।Bihar Election 2025 Date LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। 14 नवंबर को मतगणना होगी।Bihar Election 2025 Date LIVE: पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा।

Bihar Election 2025 Date LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को है। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि हम सभी राजनीतिक दलों से पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने का अनुरोध करते हैं। उन्हें हर बूथ पर मतदान केंद्र एजेंट नियुक्त करने चाहिए, ईवीएम और वीवीपैट के रैंडमाइजेशन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और स्ट्रांग रूम पर सतर्क रहना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

   

कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिला मतदाता 3.50 करोड़ हैं। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था।

ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं। राज्य में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में तीन चरणों में हुए थे। मतदाता सूची में अपना नाम जरूर देख लें, अब भी यदि उनका नाम छूट गया है, तो नामांकन से दस दिन पहले तक नाम जुड़वाया जा सकता है।

