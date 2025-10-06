Bihar Election 2025 Date: 243 सीट और बहुमत के लिए चाहिए 122 विधायक, जानें समीकरण

Highlights Bihar Election 2025 Date: सीएम नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। Bihar Election 2025 Date: 2020 में बिहार चुनाव 3 चरण में हुआ था। Bihar Election 2025 Date: बहुमत के लिए 122 विधायक की जरूरत है।

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरण में कराने की घोषणा की गई है। पहले चरण में 121 सीटों और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। आपको बता दें कि बिहार में 243 सीट हैं और बहुमत के लिए 122 विधायक की जरूरत है। इस समय बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है और सीएम नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। 2020 में बिहार चुनाव 3 चरण में हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बिहार में बड़ी शांति के साथ चुनाव संपन्न होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से होंगे।

Bihar Election 2025 Date: वोट की गिनती जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन के दिन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी CM होगा, यानि चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब मिलकर सुनहरा बेहतर और विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वोट की गिनती जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन के दिन है। ये पहले ही हम लोगों की जीत है। जनता की जीत होगी।

RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि CM मुद्दा नहीं है, व्यक्ति मुद्दा नहीं है। बिहार और बिहारी मुद्दा है। जनता मुद्दा है। NDA ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है मुद्दा वो है, मुद्दा पलायन और रोजगार है। JDU नेता केसी त्यागी ने कहा कि इसका हमें काफी लंबे समय से इंतजार था। 15 साल का लालू यादव-राबड़ी देवी का राज और 20 साल का नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA का राज है।

Bihar Election 2025 Date: पटना में मेट्रो का उद्घाटन हुआ और मीठापुर में जमीन धंस गई

बीच में चुनाव होगा और हम 200 से ज्यादा सीटे जीतेंगे। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम अपने दल के साथ चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा परसों की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पटना में मेट्रो का उद्घाटन हुआ और मीठापुर में जमीन धंस गई। कैसा मेट्रो होगा ये देखना होगा। अभी लोग जाने में घबराएंगे भी, कोई नहीं जाएगा।

भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हम बहुत आश्वस्त हैं। बिहार की जनता ने NDA का काम देखा है। बिहार के लोग यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के विकास के लिए समर्पित हैं। दोनों (प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार) मिलकर काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि NDA की सरकार आएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे।

Bihar Election 2025 Date: बिहार के लोगों को संकल्प लेना है कि अच्छा आदमी ही जीतना चाहिए

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेंगे और जिस सपने को लेकर हम यहां आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं, उस शुरूआत के लिए वोट पड़ेगा। बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है...इस बार बिहार के लोगों को संकल्प लेना है कि अच्छा आदमी ही जीतना चाहिए।

निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को तारीखों का ऐलान करने के साथ ही बिहार में चुनावी बिगुल बज गया। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आगामी छह नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा तथा मतगणना 14 नवंबर होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोनों निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

Bihar Election 2025 Date: बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीट

कहा कि बिहार का चुनाव का सभी चुनावों से अहम (मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस) होता है। कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीट हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि चुनाव के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर को होगी।

18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को होगी, 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

Bihar Election 2025 Date: पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिला मतदाता 3.50 करोड़

उनके अनुसार, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिला मतदाता 3.50 करोड़ हैं। कुमार ने बताया कि 14 लाख मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर सकेंगे। बिहार की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में राज्य के बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं। राज्य में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में तीन चरणों में हुए थे।

Bihar Election 2025 Date: प्रवासन और नाम के दोहराव के कारण बिहार की मतदाता सूची से 69 लाख नाम हटाए गए

कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के मततदाता आयोग के साथ मजबूती से खड़े हैं और निर्वाचन आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मृत्यु होने, भारतीय नागरिक नहीं होने, प्रवासन और नाम के दोहराव के कारण बिहार की मतदाता सूची से 69 लाख नाम हटाए गए।

हालांकि उन्होंने इनके अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए। उन्होंने कहा कि यदि किसी का नाम छूट गया है, तो नामांकन की तिथि से 10 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कुमार ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे।

Bihar Election 2025 Date: आयोग सभी राजनीतिक दलों और सभी लोगों से सहयोग की उम्मीद करता

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी तथा पूर्ण पारदर्शी तरीके से होने वाले ये चुनाव सबसे अच्छे चुनाव परिलक्षित हों, ऐसी आयोग की मंशा है। उन्होंने कहा कि आयोग सभी राजनीतिक दलों और सभी लोगों से सहयोग की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाए।

Bihar Election 2025 Date: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से भी संपर्क कर सकता

कुमार ने कहा कि फर्जी खबरों और दुष्प्रचार पर आयोग की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, ‘‘17 नई पहल की जा रही हैं, जो बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगी। इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि बिहार का कोई भी मतदाता कोई शिकायत होने पर ‘ईसीआई नेट’ ऐप के माध्यम से बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर उनसे बात कर सकता है तथा वह 243 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से भी संपर्क कर सकता है।

कुमार के अनुसार, आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग के अनुरूप और पारदर्शिता के लिहाज से तय किया है कि मतगणना में ईवीएम के अंतिम दो दौर से पहले डाक मतपत्रों की गिनती करना अनिवार्य होगा उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि ईवीएम में उम्मीदवारों की तस्वीर रंगीन होगी और क्रम संख्या का फॉन्ट बड़ा होगा।

Web Title: Bihar Election 2025 Date 243 seats and 122 MLAs needed majority know equation first phase 121 seats second phase 122 seats voting November 6-11 counting 14 nov