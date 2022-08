Bihar Crisis: नीतीश कुमार ने सोनिया और राहुल गांधी से की बात, महागठबंधन सरकार में कांग्रेस भी शामिल होगी, कल 2 बजे शपथ ग्रहण

Highlights बिहार में जो भी हो रहा था वो किसी से छुपा नहीं था। जनता विकल्प चाहती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। नरेंद्र मोदी के सामने ये मांग रखी लेकिन इनकी मांग को नहीं माना गया। भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है, इतिहास बताता है कि भाजपा उन दलों को नष्ट कर देती है।

पटनाः बिहार में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच नीतीश कुमार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत की। कांग्रेस सूत्र ने कहा कि समर्थन देने के लिए उनका आभार जताया है। सरकार में कांग्रेस भी शामिल होगी। नीतीश ने शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया है।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को भरोसा दिया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए उनकी पार्टी बिहार में जदयू के साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस सचिव व विधायक शकील अहमद खां ने कहा है कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं।

सूत्रों ने बताया कि नीतीश ने सोनिया और राहुल से फोन पर बात की और समर्थन के लिए आभार जताया। सूत्रों ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली आने पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा किये तो एक दिन होना ही था। इनका नापा हुआ गठबंधन था जो टूटना ही था। आज जो ये तानाशाही प्रवृति गोवा, मणिपुर, कर्नाटक और अभी महाराष्ट्र में हुआ है... ये लोकतंत्र की हत्या है, इसे लेकर देश इन्हें (भाजपा) माफ नहीं करेगा।

Nitish Kumar spoke with Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and expressed gratitude for support: Cong sources