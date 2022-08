Bihar Crisis: कल 2 बजे नीतीश कुमार-तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण, जानिए घटनाक्रम और क्या है विधानसभा में दलों की स्थिति

Highlights 2020 के विधानसभा चुनाव के जनादेश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। बिहार की जनता नीतीश कुमार को सजा देगी। नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे।

पटनाः बिहार में जदयू-राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार का कल 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजद ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल दोपहर 2 बजे राजभवन में होगा। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत की।

बिहार में नीतीश कुमार ने मंगलवार को ‘राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के मुख्यमंत्री’ के तौर पर इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। सर्वसम्मति से ‘महागठबंधन’ का नेता चुने जाने पर उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे महागठबंधन में निर्दलीय विधायकों के साथ 164 विधायकों सहित सात पार्टियां हैं। आज भाजपा को छोड़कर बिहार विधानसभा के सभी दलों और सदस्यों ने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है।

