बिहार की अदालत ने 108 साल पुराने भूमि विवाद पर फैसला सुनाया, वकील के तीन पीढ़ियों ने लड़ा केस, जानें पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 20, 2022 07:09 AM

वादी के वकील सतेंद्र सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान न्यायाधीश को इसके लिए बधाई का पात्र बताते हुए कहा कि मामले से संबंधित दस्तावेजों को कीट-पतंगों द्वारा खा लिये जाने के बावजूद उन्होंने उन्हें खंगालने की परेशानी उठाई और आखिरकार 11 मार्च को फैसला सुनाया।

