'ई गजब आदमी है भाई': बिहार के सीएम नीतीश कुमार का महिला भाजपा उम्मीदवार को माला पहनाने का वायरल वीडियो, तेजस्वी यादव ने उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाए

October 21, 2025

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया और उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। 

पटना:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक महिला उम्मीदवार को माला पहनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिहार में विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया और उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। 

वायरल वीडियो में नीतीश कुमार महिला को माला देने के बजाय उसके गले में माला डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो एक चुनावी रैली का है जिसमें जदयू सांसद संजय झा और भाजपा उम्मीदवार रमा निषाद मंच पर नजर आ रहे हैं। संजय झा वीडियो में नीतीश कुमार से महिला को माला देने के लिए कहते नजर आ रहे हैं, हालांकि, वह उसके हाथ में देने के बजाय उसके गले में माला डाल देते हैं।

इसके बाद नीतीश कुमार गुस्से में मंच पर संजय झा से कहते हैं, "गजब आदमी है"। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उनके हाथों में माला क्यों देनी चाहिए। रमा निषाद मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री से माला स्वीकार करती हुई दिखाई देती हैं।

हालांकि, वीडियो के इंटरनेट पर आते ही विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, "ई गजब आदमी है भाई!!! मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ है तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है?"

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नज़दीक आते ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव दो चरणों में होने हैं। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, और मतगणना 14 नवंबर को होगी।
 

