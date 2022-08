Bihar: 2014 में जीते थे, लेकिन अब उन्हें 2024 की चिंता करनी चाहिए, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के बारे में कहा

Highlights हमारी पार्टी के लोगों के कहने हम अलग हुए। भाजपा के दावे पर कहा कि नई सरकार बेहतर ढंग से चलेगी। जो 2014 में आए वो 2024 के बाद रह पाएंगे या नहीं?

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कहा कि वह 2014 में जीते थे, लेकिन अब उन्हें 2024 की चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने सरकार जल्द गिरने संबंधी भाजपा के दावे पर कहा कि नई सरकार बेहतर ढंग से चलेगी।

2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर कुमार ने कहा कि नहीं, हमारी किसी भी पद के लिए कोई दावेदारी नहीं है। लेकिन जो 2014 में आए वो 2024 के बाद रह पाएंगे या नहीं? आप हमारी पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए की क्या सबकी स्थिति हुई। मैं मुख्यमंत्री (2020 में) बनना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे दवाब दिया गया कि आप संभालिए। जो कुछ भी हो रहा था, सब देख रहे थे।

Those who came to power in 2014, will they be victorious in 2024? I would like all (opposition) to be united for 2024. I am not a contender for any such post (on PM post): Bihar CM Nitish Kumar