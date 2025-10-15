Bihar chunav rjd list 2025: रघुनाथपुर से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट, जदयू ने विकास कुमार सिंह से टक्कर, महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं?, राजद ने 31 प्रत्याशी की सूची जारी की
By एस पी सिन्हा | Updated: October 15, 2025 15:57 IST2025-10-15T15:56:00+5:302025-10-15T15:57:28+5:30
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों के तालमेल से पहले राजद अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। राजद की पहली सूची में 'एमवाय' समीकरण का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में 9 यादव नेताओं और 5 मुस्लिम समाज के नेताओं को टिकट दिया है। पहली सूची में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी नाम है। पार्टी ने तेजस्वी यादव को लगातार तीसरी बार से राघोपुर से चुनावी मैदान उतारा है। वहीं सूची में बाहुबली दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का भी नाम है।
ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से टिकट दिया गया है। ओसामा, शहाबुद्दीन के बेटे हैं और उनकी मां हिना शहाब के साथ पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में राजद में शामिल हुए थे। तभी से उनके चुनावी डेब्यू की अटकलें लगाई जा रही थीं। इस सीट को खाली करने का फैसला वर्तमान विधायक हरीशंकर यादव ने किया है, जो दो बार राजद के टिकट पर जीत चुके हैं।
उन्होंने ओसामा शहाब के लिए यह राजनीतिक बलिदान देकर यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी यहां शहाबुद्दीन की विरासत को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर चल रही है। ओसामा शहाब के खिलाफ जदयू ने विकास कुमार सिंह उर्फ जिशु सिंह को मैदान में उतारा है। रघुनाथपुर सीट इस बार जदयू के खाते में आई है।
रघुनाथपुर का यह चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहां दो अलग-अलग राजनीतिक मॉडल आमने-सामने हैं। इसी तरह राजद की ओर से जारी की गई पहली सूची के अनुसार सिवान से एक बार फिर से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिला है। जबकि अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले भाई वीरेंद्र को फिर से मनेर से टिकट दिया गया है।
सूची इस प्रकार है-राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव, हिलसा से शक्ति सिंह यादव, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, मनेर से भाई वीरेन्द्र, फतुहा से रामानंद यादव, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव, बहादुरपुर से भोला यादव, अलौली से रामवृक्ष सदा, मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव, सिवान से अवध बिहारी चौधरी, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब को टिकट दिया है।
, समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जोकीहाट से मोहम्मद शाहनवाज आलम, कांटी से मो. इसराइल मंसूरी, रफीगंज से मो निहालुद्दीन, मटिहानी से बोंगों सिंह, परबत्ता से संजीव कुमार सिंह, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सरायरंजन से अरविंद कुमार साहनी, इस्लामपुर से राकेश रोशन, महुआ से मुकेश रोशन, मोरवा से रणविजय साहू, संदेश से दीपू सिंह, मोरवा से रणविजय साहू, शाहपुर से राहुल तिवारी, सोनपुर से रामानुज प्रसाद, मसौढ़ी से रेखा पासवान, शेखपुरा से विजय सम्राट, गरखा से सुरेंद्र राम, सिंघेश्वर से चंद्रहांस चौपाल और हाजीपुर से देव प्रकाश चौरसिया को मैदान में उतारा गया है।