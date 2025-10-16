Bihar chunav jdu list 2025: 4 मुस्लिम, 13 महिला, 37 पिछड़ा समाज, 22 अति पिछड़ा, 22 सामान्य को टिकट?, यहां देखिए 101 प्रत्याशियों की पूरी सूची
Bihar chunav jdu list 2025: चार मुस्लिम उम्मीदवारों को और कुल 13 महिलाओं को जगह दी गई है, जो पार्टी के ‘सामाजिक न्याय’ के एजेंडे को दर्शाता है।
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 44 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। इससे पहले पार्टी ने बुधवार को 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस तरह से पार्टी के कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। पार्टी ने टिकट वितरण में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। पिछड़ा समाज को सर्वाधिक 37, अति पिछड़ा को 22, सवर्णों को 22, अनुसूचित जाति को 15 और अनुसूचित जनजाति से एक को टिकट मिला है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदाय को साधते हुए चार मुस्लिम उम्मीदवारों को और कुल 13 महिलाओं को जगह दी गई है, जो पार्टी के ‘सामाजिक न्याय’ के एजेंडे को दर्शाता है।
इस तरह पार्टी ने पिछड़ों, दलितों के बीच अपना आधार मजबूत करने के लिए इस सूची में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। ऐसे में जदयू की सूची ने एक बार फिर साबित किया है कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं। जदयू की सूची में आठ यादवों का नाम भी शामिल है।
नीतीश कुमार ने 15 प्रतिशत सीट दलितों को दिया है, जबकि 13 प्रतिशत सीटें नीतीश कुमार ने अपने सबसे मजबूत वोट बैंक महिलाओं के खाते में डाला है। अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत रही है। अति पिछड़े वर्ग में मल्लाह, तेली, कहार, पासवान, चंद्रवंशी, सोनार, नाई, लोहार, रजक, बढ़ई जैसी जातियों से कुल 37 उम्मीदवार शामिल हैं।
सबसे अधिक उम्मीदवार कुशवाहा समुदाय से हैं जिनकी संख्या 13 है। वहीं, कुर्मी जाति से 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। यादव और धानुक समुदाय से 8-8 प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं 5 मांझी (मुसहर) और 5 रविदास को जबकि 2 पासी और पासवान-धोबी से 1-1 उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार मुस्लिम, यादव, भूमिहार प्रत्याशी की संख्या कम हुई है।
वहीं, भाजपा की तरह जदयू में भी सवर्ण जातियों में राजपूतों का दबदबा दिख रहा है। जदयू ने सबसे अधिक 10 राजपूतों को उम्मीदवार बनाया है। जदयू की सूची में दूसरे नंबर पर भूमिहार जाति के नेता है, जिन्हें उम्मीदवारों की सूची में 9 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है। जदयू ने ब्राह्मणों को 2 प्रतिशत जबकि कायस्थों को महज 1 प्रतिशत हिस्सेदारी दी है।
भाजपा के मुकाबले जदयू की सूची अपेक्षाकृत मिश्रित है, परंतु दोनों दलों ने यादव उम्मीदवारों को सीमित अवसर दिए हैं। यहां तक कि मंडल आयोग के जनक बीपी मंडल के पौत्र का भी टिकट काट दिया गया है। पहली सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न होने के बाद दूसरी सूची में 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर पार्टी ने समावेशी राजनीति का संदेश देने की कोशिश की है।
शगुफ्ता अजीम को अररिया विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं, मंजर आलम को जोकीहाट से टिकट दिया है। सबा जफर को अमौर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि, जमा खान को चैनपुर से उम्मीदवार के तौर पर मुहर लगाया है।
जदयू की सूची में वाल्मीकिनगर से रिंकु सिंह, सिकटा से समृद्ध वर्मा, नरकटिया से विशाल साह, केसरिया से शालिनी मिश्रा, शिवहर से श्वेता गुप्ता, सुरसंड से नगेन्द्र राउत, रुन्नीसैदपुर से पंकज मिश्रा, हरलाखी से सुधांशु शेखर, बाबूबरही से मीणा कामत, फुलपरास से शीला मंडल, लौकहा से सतीश साह को टिकट दिया है।
निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद, पिपरा से रामविलास कामत, सुपौल से विजेंद्र यादव, त्रिवेणीगंज से सोनम रानी, रानीगंज से अचिमित ऋषिदेव, अररिया से सगुप्ता अजिम, जोकीहाट से मंजर आलम, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल, अमौर से सवा जफर, सुपौल से कलाधर मंडल, धमदाहा से लेसी सिंह, कदमा से दुलामचंद्र गोस्वामी को उतारा गया है।
मनिहारी से शंभु सुमन, बरारी से विजय निषाद, गोपालपुर से बुलो मंडल, सुल्तानगंज से ललित नारायण, कहलगाँव से शुभानंद, अमरपुर से जयंत राज, धौरेया से मनीष कुमार, बेलहर से मनोज यादव, चैनपुर से जमा खान, करगहर से वशिष्ठ सिंह, काराकाट से महाबली सिंह, नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी दमखम ठोकेंगे।
कुर्था से पप्पु कुमार वर्मा, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, घोसी से ऋतुराज, नबीनगर से चेतन आनंद, रफीगंज से प्रमोद कुमार, बेलागंज से मनोरमा देवी, नवादा से विभा देवी, झाझा से दामोदर रावत और चकाई से सुमित कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है।