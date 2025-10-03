मेरे नाम पर कोई एक धुर जमीन भी दिखा देगा तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं?, प्रशांत किशोर के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार

Highlights दलित का बेटा हूं, किसी से कम बाबा ने हृदय में जगह नहीं दिया है। प्रशासन इन मामलों को औपचारिक रूप से सुलझा रहा है। कई राज्यों ने छोटे-छोटे अनुदान दिए।

पटनाः जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि मेरी घोषित संपत्ति के अलावा का एक करोड़ या धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। कल कोई आए और कहे कि इनका संपत्ति ट्रंप के साथ है, आरोप लगाना और बात है। मैंने जो प्रॉपर्टी घोषित की है उसके अलावा एक धुर भी जमीन है तो उसका कागज दिखाइए। किसी का कागज दिखाने से वह अशोक चौधरी का कागज नहीं हो जाएगा। अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर जो भी बोल रहे हैं मेरे घोषित संपत्ति में है। मैं बैनर पोस्टर लगाकर छात्र जीवन से यहां तक आया हूं। आरोप प्रत्यारोप करने और किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी। विरोधियों के सीना पर चढ़कर राजनीति करूंगा।

दलित का बेटा हूं, किसी से कम बाबा ने हृदय में जगह नहीं दिया है। अशोक चौधरी ने चुनाव आयोग से जुड़े प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के बारे में भी कहा कि आयोग से मिलने के बाद जो भी कमियां हों, उन्हें निराकरण किया जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन इन मामलों को औपचारिक रूप से सुलझा रहा है।

वहीं महिला रोजगार योजना और 10-10 हज़ार रुपये के ट्रांसफर पर उन्होंने विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए कहा कि यह योजना चुनावी तुक्केबाज़ी नहीं बल्कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दीर्घकालिक पहल है। चौधरी ने कहा कि कई राज्यों ने छोटे-छोटे अनुदान दिए,

लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देते हुए महिलाओं को दीर्घकालिक सहायता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आगे और सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। विपक्ष द्वारा वित्तीय वितरण को लेकर उठाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और यह समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने पैसा सीधे महिलाओं के खातों में भेजा है।

मुख्यमंत्री जी पैसा दे दिए, वापस क्यों लेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत का निर्णय लंबा होता है। मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। 2 महीने में रिजल्ट आएगा। बेलागंज में जा कर मैंने जन सुराज को दिखाया है। जन सुराज ने अपना हश्र बेलागंज में देख लिया है। कोई दावा कर लें लेकिन जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है।

नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं लिया है। मैं चुनाव लड़ूंगा नही तो चुनाव लड़वाऊंगा। दो में से एक काम करूंगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है। चौधरी ने कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़वाएंगे, दो में से एक काम जरूर करेंगे।

Web Title: Bihar Chunav 2025 Live Update Ashok Choudhary Prashant Kishor If someone show even an inch land my name ready slave counterattack Prashant Kishore's allegations