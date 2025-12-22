बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल मीडिया ‘इंस्टाग्राम’ पर मिली धमकी, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जुटी जांच में

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘इंस्टाग्राम’ पर उन्हें धमकी मिली है। मामला सामने आने के बाद पटना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इसकी जांच के लिए इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी ‘मेटा’ को पत्र लिखकर इंस्टाग्राम अकाउंट के जांच की बात कही है।

पुलिस ने अभी ये साफ नहीं किया है कि आखिर धमकी किस देश से आई है। दरअसल, पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना मिली की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में धमकी दिया गया है। संबंधित आईडी की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस ने मेटा से बातचीत की है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में बिहार में भाजपा ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जैसे नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल के अगले चरण के विस्तार और 2026 में होने वाले राज्यसभा व विधान परिषद चुनावों से जुड़े मुद्दे भी हैं।

Web Title: Bihar Chief Minister Nitish Kumar received a threat on social media platform Instagram; police have registered a FIR and launched an investigation