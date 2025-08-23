केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुलाकात के दौरान क्या बातचीत, बिहार चुनाव को लेकर नई रणनीति

Highlights ललन सिंह ने लालू और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। मधुबनी, गया और बेगूसराय में लगातार चुनावी सभा की है। नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच मुद्दों पर चर्चा हुई है।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को सुबह-सुबह जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलने उनके निजी आवास पर पहुंचे, जहां बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच लगभग 10 मिनट तक की बातचीत हुई। संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों के बीच आगामी चुनाव और कई अन्य मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई है। हालांकि इस बात की जानकारी फिलहाल निकल कर सामने नही आ रही है कि मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई है। इसबीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक से ललन सिंह के घर जाना अब सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है।

उनका ललन सिंह के यहां जाना ऐसे समय में हुआ है जब बीते कल ही पीएम मोदी का बिहार दौरा हुआ है। इस दौरान दोनों की मुलाकात भी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ललन सिंह से नीतीश कुमार की हुई यह मुलाकात बिहार में चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाने को लेकर ही हुई है।

बता दें कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में पीएम मोदी भी चुनावी शंखनाद के कर चुके हैं। उन्होंने मधुबनी, गया और बेगूसराय में लगातार चुनावी सभा की है। इसके बाद क्या माहौल तैयार हुआ इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है।

इस बीच ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स हेंडल पर लिखा है कि पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त। पिता का भ्रष्टाचार में जेल जाना और आना, जमानत होने पर हाथी पर चढ़कर निकलना। चारा खाने वाला भी स्वतंत्रता सेनानी हो गया।

पुत्र होश संभालते ही नौकरी के बदले जमीन लिखवाकर गरीबों का खून चूसकर आनन्द ले रहा है। मोदी सरकार ने पकड़ लिया। वाह रे बिहार में शासन करने वालों का सपना, भ्रष्टाचारियों का बौखलाना बाजिब है- प्रधान कोतवाल डंडा लेकर जो खड़ा है।

Web Title: bihar Chief Minister Nitish Kumar reached meet Union Minister Lalan Singh what discussed meeting new strategy elections