Bihar Board Exam 2026 date sheet: बिहार बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी, इंटर 2 फरवरी से, दसवीं की 17 फरवरी से होगी परीक्षा

Bihar Board BSEB 10th, 12th date sheet 2026 out:बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने क्लास 10 और 12 की डेट शीट 2026 की घोषणा कर दी है। BSEB मैट्रिक, क्लास 10 की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी, जबकि इंटर, क्लास 12 की परीक्षा 2 से 13 फरवरी, 2025 तक होनी है। छात्र मैट्रिक, इंटर परीक्षा का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट- biharboardonline.bihar.gov.in पर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑफिशियल वेबसाइट- biharboardonline.bihar.gov.in पर BSEB 10वीं, 12वीं की डेट शीट 2026 डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट- biharboardonline.bihar.gov.in पर जाना होगा और बिहार बोर्ड क्लास 10 और 12 की डेट शीट 2026 PDF लिंक पर क्लिक करना होगा। BSEB मैट्रिक और इंटर डेट शीट 2026 PDF डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी, BSEB 10वीं और 12 की परीक्षा शेड्यूल PDF को सेव करके प्रिंट कर लें।

पिछले साल, BSEB मैट्रिक, क्लास 10 का एग्जाम 17 से 25 फरवरी तक हुआ था, जबकि इंटरमीडिएट, क्लास 12 का एग्जाम 1 से 15 फरवरी, 2025 तक हुआ था। BSEB मैट्रिक, इंटर के एग्जाम सुबह और दोपहर दोनों शिफ्ट में होने वाले हैं; सुबह की शिफ्ट 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक, दोपहर की शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक।

BSEB मैट्रिक एग्जाम शेड्यूल 2025

17 फरवरी - भाषा (मातृभाषा)

18 फरवरी- गणित

19 फरवरी- दूसरी भारतीय भाषा

20 फरवरी- सामाजिक विज्ञान

21 फरवरी- विज्ञान

22 फरवरी- अंग्रेजी (सामान्य)

24 फरवरी- वैकल्पिक विषय

25 फरवरी- व्यवसायिक विषय

BSEB इंटर एग्जाम शेड्यूल 2025

1 फरवरी- जीव विज्ञान, दर्शनशास्त्र, अर्शशास्त्र

4 फरवरी- गणित, फाउंडेशन कोर्स, राजनीतिक विज्ञान

5 फरवरी- भौतिक, भूगोल, बिजनेस स्टडीज

6 फरवरी- अंग्रेजी, हिंदी

7 फरवरी- रसायन विज्ञान, अंग्रेजी

8 फरवरी- हिंदी, इतिहास, एग्रीकल्चर

10 फरवरी- ऐच्छिक भाषा, मनोविज्ञान, उद्यमशीलता

11 फरवरी- संगीत, गृह विज्ञान, वोकेशनल ट्रेड पेपर II

13 फरवरी- सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, वैरियस वोकेशनल

15 फरवरी- अतिरिक्त ऐच्छिक भाषा, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया और वेब टेक, योग।



Web Title: Bihar Board BSEB 10th, 12th date sheet 2026 out; inter from February 2, matric from February 17