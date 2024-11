Bihar Bettiah Raj: 15358 एकड़ और 7960 करोड़ की जमीन पर नीतीश सरकार की नजर?, यूपी के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, बनारस, इलाहाबाद, कुशीनगर और मिर्जापुर, जानें सबकुछ

Highlights बिल पास होने पर ऐसे लोगों से जमीन मुक्ति कराने में राज्य सरकार सफल होगी। अंग्रेजों ने उनकी जमीनों को ‘कोर्ट ऑफ वार्ड्स’ के तहत लाया। भू माफियाओं और अतिक्रमणकारियों की मदद से कब्जा कर लिया।

पटनाः बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डा. दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को विधानसभा में एक विधेयक पेशकर यह ऐलान किया कि बेतिया राज की 15 हजार एकड़ से ज्यादा भूमि पर अब बिहार सरकार का कब्जा होगा। उन्होंने कहा कि बेतिया राज की संपत्ति में यूपी और बिहार में 15 हजार 358 एकड़ 60 डिसमिल 133 वर्ग कड़ी जमीन है। यूपी के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, बनारस, इलाहाबाद, कुशीनगर और मिर्जापुर में बेतिया राज जमीनें हैं। इन जमीनों पर बड़े स्तर पर भू माफियाओं और अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कीमत लगभग 7960 करोड़ रुपये हैं।

VIDEO | "The Bihar govt has taken a historic decision. Before Independence, when the last queen of Bettiah Raj did not have any child, the British formed the Court of Wards and gave its (land) right to that court. However, every now and then, some land mafia and trespassers tried… pic.twitter.com/2DgWJb4mD1