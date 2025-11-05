बिहार विधानसभा चुनावः 18 जिला और 121 सीट पर 6 नवंबर को मतदान?, दांव पर 2 डिप्टी सीएम और 16 मंत्री?, देखिए मुख्य प्रत्याशी की सूची

Highlights भाजपा कोटे के 11 तो जदयू कोटे के 5 मंत्री शामिल हैं। पहले चरण की इन सीटों पर औसतन 11 उम्मीदवार प्रति सीट मैदान में हैं। मुजफ्फरपुर और कुढ़नी में सबसे अधिक 20–20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव में को लेकर 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। ऐसे में सियासी सरगर्मी सातवें आसमान पर है। पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में बिहार सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में लॉक हो जाएगा। इनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सीवान से, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से, जाले से नगर विकास मंत्री जीबेश मिश्रा, दरभंगा से राजस्व मंत्री संजय सरावगी और कुढ़नी से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता शामिल हैं।

इसमें साहेबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार, अमनौर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, बिहारशरीफ से पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार, बछवाड़ा से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, सरायरंजन से जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बहादुरपुर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, कल्याणपुर से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, सोनबरसा से मंत्री रत्नेश सदा शामिल हैं। इनमें भाजपा कोटे के 11 तो जदयू कोटे के 5 मंत्री शामिल हैं। पहले चरण की इन सीटों पर औसतन 11 उम्मीदवार प्रति सीट मैदान में हैं।

मुजफ्फरपुर और कुढ़नी में सबसे अधिक 20–20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भोरे, परबत्ता और अलौली में सबसे कम 5–5 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, इस चरण में कुल 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। 25 सीटों पर भाजपा और राजद के बीच सीधी टक्कर होगी।

वहीं 12 सीटों पर भाजपा बनाम कांग्रेस। 34 सीटों पर जदयू और राजद आमने-सामने है। 11 सीटों पर जदयू बनाम कांग्रेस। 14 सीटों पर लोजपा (रा) मैदान में है, जिनमें से 12 पर राजद से सीधा मुकाबला होगा। वहीं भाकपा-माले की जदयू से 7, भाजपा से 5 और लोजपा (रा) से 2 सीटों पर भिड़ंत होगी। वीआईपी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है इनमें 3 पर भाजपा और 1 पर जदयू से मुकाबला है। माकपा और भाकपा भी कुछ सीटों पर चुनावी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और रोचक बन गया है।

पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान-

मधेपुराः आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा।

सहरसाः सोनबरसा, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी।

दरभंगाः कुशेश्वरस्थान, गौरा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी।

मधुबनीः जाले।

मुजफ्फरपुरः गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहां, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, परू, साहेबगंज।

गोपालगंजः बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे (सु.), हथुआ।

सीवानः सीवान, जीरादेई, दरौली (सु.), रघुनाथपुर, दरौंदा, बरहोरिया, गोरीकोठी, महाराजगंज।

सारणः एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गड़खा, अमनौर, परसा, सोनपुर।

वैशालीः हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजा पाकड़, राघोपुर, महनार।

समस्तीपुरः पातेपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसेरा (सु.), हसनपुर।

बेगूसरायः चेहराकलां-बैरियापुर, बछवारा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी (सु.)।

खगड़ियाः अलौली (सु), खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता। मुंगेर जिले के तारापुर, मुंगेर, जमालपुर।

लखीसरायः सूर्यगढ़ा, लखीसराय।

शेखपुराः शेखपुरा, बरबीघा।

नालंदाः अस्थावां, बिहार शरीफ, राजगीर (सु.), इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत।

पटनाः मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज, बिक्रम।

भोजपुरः संदेश, बड़हरा, आरा, अगिआंव, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर।

बक्सरः ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर।

एनडीए की ओर से भाजपा के 48 उम्मीदवार जबकि जदयू के 57, लोजपा (रामविलास) के 14 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दो प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना है। जबकि महागठबंधन की ओर से इस चरण में राजद के 73, कांग्रेस के 24, भाकपा- माले के 14, वीआईपी के पांच, माकपा के तीन और भाकपा के पांच सहित इंडियन इंकलाब पार्टी (आईआईपी) के तीन उम्मीदवारों का भविष्य मतदाता तय करेंगे।

पहले चरण के मतदान में कई पार्टियों के अध्यक्षों के भी भविष्य तय होंगे। इसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा महनार से चुनावी मैदान में हैं, जबकि रालोमो के अध्यक्ष मदन चौधरी पारू से और आईआईपी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता सहरसा से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा इस चरण के चुनाव में कई चर्चित चेहरों के राजनीतिक भविष्य तय होंगे।

इनमें लोकगायिका मैथिली ठाकुर, शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, परसा से पूर्व सीएम दारोगा राय की पोती करिश्मा राय शामिल हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। हालांकि कई क्षेत्रों में जन सुराज और एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी पूरा जोर लगा रहे हैं।

