बिहार विधानसभा चुनावः संतोष कुशवाहा, राहुल शर्मा, अजय कुशवाहा और चाणक्य प्रकाश रंजन राजद में शामिल, आरजेडी संभावित प्रत्याशी, देखिए सीटवार कौन कहां से लड़ेगा?

पटनाः जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा समेत पार्टी के कई नेता शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच इस घटनाक्रम को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए अहम और जद (यू) के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। संतोष कुशवाहा पूर्णिया से 2014 और 2019 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2024 में वह निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से चुनाव हार गए थे। उनके साथ जद(यू) के पूर्व विधायक राहुल शर्मा (घोसी), लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा और जद(यू) सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन भी राजद में शामिल हुए। इन नेताओं को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने खुद पार्टी की सदस्यता दिलाई।

इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जद(यू) पर तीखा हमला करते हुए कहा, “अब बिहार की सरकार पटना से नहीं, बल्कि दिल्ली से चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं और अगली बार वह कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। जद(यू) में बैठे भ्रष्ट ‘साढ़े तीन’ लोगों ने नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया है।”

सूत्रों का कहना है कि पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह वर्तमान में यहां से विधायक हैं। संतोष कुशवाहा के मैदान में उतरने से धमदाहा में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है क्योंकि यहां कुशवाहा और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं।

इसी तरह, जद(यू) के पूर्व विधायक राहुल शर्मा के राजद में शामिल होने को मगध क्षेत्र में पार्टी का रणनीतिक कदम माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राहुल शर्मा, मगध के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जगदीश शर्मा के पुत्र हैं। संभावना है कि वे अपने पिता की पारंपरिक सीट घोसी से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तेजस्वी यादव लगातार उन नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो पहले जद(यू) या राजग खेमे में प्रभावशाली भूमिका निभा चुके हैं।

Bihar Assembly Elections: राजद संभावित प्रत्याशी, सीट वाइज-

मुंगेरः अविनाश कुमार विद्यार्थी

महिषीः गौतम कृष्णा

झाझाः राजेंद्र प्रसाद

उजियारपुरः आलोक कुमार मेहता

मोरवाः रणविजय साहू

समस्तीपुरः अख्तरुल इस्लाम शाहीन

महुआः मुकेश रौशन

धोरैयाः भूदेव चौधरी

शेखपुराः विजय कुमार

संदेशः किरण देवी

शाहपुरः राहुल तिवारी

ब्रह्मपुरः शंभूनाथ यादव

दिनाराः विजय कुमार मंडल

नोखाः अनीता देवी

डेहरीः फतेह बहादुर कुशवाहा

मखदूमपुरः सतीश कुमार

ओबराः ऋषि कुमार

रफीगंजः मोहम्मद निहालुद्दीन

सिमरी बख्तियारपुरः यूसुफ सलाउद्दीन

मधेपुराः चंद्रशेखर यादव

जोकीहाटः शाहनवाज आलम

लौकहा: भरत भूषण मंडल

बहादुरगंजः मुजाहिद आलम

बाजपट्टीः मुकेश कुमार यादव

नरकटियाः डॉक्टर शमीम अहमद

मनेरः भाई वीरेंद्र

हिलसाः शक्ति यादव

फतुहाः रामानंद यादव

एकमाः श्रीकांत यादव

सीवानः अवध बिहारी चौधरी

रघुनाथ पुरः ओसामा सहाब

कांटीः इसराइल मंसूरी

दरभंगा ग्रामीणः ललित यादव

बोधगयाः कुमार सर्वजीत

इमामगंजः उदय नारायण चौधरी

जमुईः विजय प्रकाश

गोहः भीम सिंह

हायाघाटः भोला यादव

मोहिउद्दीन नगरः एज्या यादव

चकाईः सावित्री देवी

सुरसंडः सैयद अबू दोजाना

तेजस्वी यादवः राघोपुर-फुलपरास

पातेपुरः शिवचन्द्र राम

मढ़ौराः जितेन्द्र कुमार राय

