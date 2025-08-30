बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और सौगात, 2 और 15 सितंबर को पीएम मोदी देंगे तोहफा, पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट
पटनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमारबिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों को एक बाद एक नई सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी भी हर महीने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी साल में एक बार फिर पीएम मोदी 15 सितंबर को बिहार आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले 2 सितंबर को पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 2 सितंबर को पीएम मोदी बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे। बताया जाता है कि कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से करेंगे। वहीं 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें रेल, सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल होंगी। पीएम मोदी इस अवसर पर ऑनलाइन जनता को संबोधित भी करेंगे। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी। सम्राट चौधरी ने बताया कि पीएम मोदी 2 सितंबर को बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।
वहीं 15 सितंबर को प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचेंगे। यहां वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पटना, गया और दरभंगा के बाद यह बिहार का चौथा एयरपोर्ट होगा। जहां से कमर्शियल विमानों का संचालन शुरू होगा। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे 30 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
सितंबर की शुरुआत में डीजीसीए से संचालन की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा से राजतंत्र की मानसिकता वाला रहा है और राजद की राजनीति द्वेष फैलाने वाली रही है। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार की जनता विपक्ष की हरकतों को देख रही है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-राजद गठबंधन को करारा जवाब देगी।