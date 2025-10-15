एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार?, पीएम मोदी ने दिया नारा, कहा-हर बूथ कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में मोदी, वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 15, 2025 19:54 IST2025-10-15T19:49:08+5:302025-10-15T19:54:16+5:30
Bihar Assembly Elections: 2004 से 2014... केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। तब बिहार को 10 साल में सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए मिले थे।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता से बात की और दमखम के साथ उतरने को कहा। आजकल दीपावली, छठ पूजा और अन्य उत्सवों की तैयारियां जोरों पर है। बिहार में लोकतंत्र का महा-उत्सव की शुरूआत भी हो चुकी है। आप भी दिन-भर चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। आप सभी के परिश्रम को भाजपा का हर कार्यकर्ता बहुत ही गौरव के साथ देखता है। आप सभी को मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा बूथ, सबसे मजबूत। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, जमीनी स्तर पर भाजपा की सफलता की मजबूत कड़ी है। जैसे पुरानी कहावत है- बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही जब हर बूथ सबसे मजबूत होता है, तभी पार्टी को सफलता मिलती है। इसलिए ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिहार भाजपा का हर कार्यकर्ता 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है।
LIVE: 'Mera Booth Sabse Mazboot' PM @narendramodi interacts with BJP karyakartas from Bihar via NaMo App. https://t.co/EpuaxvAClo— BJP (@BJP4India) October 15, 2025
#BiharElections2025 | PM Narendra Modi interacts with BJP workers from Bihar via NaMo App.
He says, "Only one voice can be heard from every house in Bihar - Ekjut NDA, ekjut Bihar! Phirse banegi sushasan ki sarkar (United NDA, united Bihar! A government of good governance will… pic.twitter.com/E64pJZextB— ANI (@ANI) October 15, 2025
इस बार बिहार में डबल दिवाली आने वाली है। एक तो नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी के कारण लोगों ने दिवाली मनाई। अब 20 अक्टूबर को दिवाली है, वो हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार का बिहार का मिजाज, 14 नवंबर को एनडीए की विजय वाली दिवाली भी मनानी है। इसमें हर बार की तरह बिहार की बहन-बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी।
#WATCH | #BiharElections2025 | Singer and BJP candidate from Alinagar seat, Maithili Thakur says, "It feels great. It is a matter of great fortune for me; this is a really important day. With the blessings of the PM and CM, I am getting the opportunity to serve the country.… pic.twitter.com/YjqjK2ttsW— ANI (@ANI) October 15, 2025
बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर घर जाने को कहा और "एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार इससे बनेगी सुशासन की सरकार" का नारा दिया। मोदी ने कार्यकर्ताओं का भोजपुरी में अभिवादन करने के बाद कहा, "जब हर बूथ मजबूत होता है, तभी पार्टी जीतती है।"
#WATCH | Patna, Bihar: BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "Why isn't Prashant Kishor contesting the elections? We will definitely raise this question. He also wants to change Bihar. Perhaps he also dreams of becoming Chief Minister, so he should contest the elections. Why don't you… pic.twitter.com/gjFFBhNNfU— ANI (@ANI) October 15, 2025
चुनावी राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ‘नमो ऐप’ के माध्यम से संवाद करते हुए, प्रधानमंत्री ने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर मतदान केंद्र (बूथ) पर ध्यान देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को उन्हें उपलब्ध सरकारी लाभों के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित किया।
#WATCH | Patna, Bihar: BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "...We've heard that the son of late Shahabuddin is being fielded. The decision has been made, it's not being announced, but it's been confirmed. So what message are you (RJD) sending? You want to bring that same fear into… pic.twitter.com/YsjRsilsP7— ANI (@ANI) October 15, 2025
प्रधानमंत्री ने कहा कि "हर बूथ कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में मोदी है।" उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं के बारे में मतदाताओं को उनकी ओर से गारंटी देने को कहा। उन्होंने कहा, "बिहार के बूथ कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्रों के परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के वीडियो भी दिखाने और साझा करने चाहिए।"
#WATCH | Bihar: RJD leader Kedar Nath Singh joins the BJP, in Patna. BJP has fielded him from Baniapur assembly constituency. pic.twitter.com/YAJec9hlxW— ANI (@ANI) October 15, 2025
मोदी ने "एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार - इससे बनेगी सुशासन की सरकार" का नारा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 नवंबर को राजग (एनडीए) की जीत के बाद एक और दिवाली सुनिश्चित करने में बिहार की माताएं और बहनें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी बहनों और माताओं को समूह में मतदान करने जाना चाहिए, गीत गाना चाहिए, थाली बजाकर लोकतंत्र का उत्सव मनाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने बिहार में भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से कहा कि वे 23 अक्टूबर को भाई दूज पर अपने बूथ की सभी बहनों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करें। भाजपा ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 12 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से मैदान में उतारा गया है।